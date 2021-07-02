Как себя чувствует МакSим: Последние новости о певице

В СМИ появились сообщения о том, что у певицы МакSим заблокировали все счета причем произошло это, якобы, еще в мае. На эту информацию поступил комментарий от представителя артистки Яны Богушевской.
- Это ложь. Прежде чем <такое> писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам, — написала Богушевская в cторис.
15 мая стало известно, что певица МакSим попала в больницу с пневмонией и поражением легких на 40%, причем тест на ПЦР дал отрицательный результат. Состояние певицы резко ухудшалось, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
В настоящее время известно от представителя артистки о крайне тяжелом состоянии пациентки и поражении легких не менее 75%.
В этом году очень много знаменитостей не смогли справиться с коварной инфекцией, среди медийных личностей - артист Андрей Егоров, писатель Слава СЭ, Владимир Качан и многие другие.
Вакцинация должна стать преградой для распространения инфекции.,