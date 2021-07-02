Как себя чувствует МакSим: Последние новости о певице
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как себя чувствует МакSим: Последние новости о певице

5:55:337/2/2021Фото: Вы следите за ее состоянием здоровья?
0

Яна Богушевская дала комментарий в Instagram на сообщения о блокировке налоговыми органами счетов находящейся в коме певицы.

У певицы МакSим, находящейся в больнице, нет проблем с налоговой

В СМИ появились сообщения о том, что у певицы МакSим заблокировали все счета причем произошло это, якобы, еще в мае. На эту информацию поступил комментарий от представителя артистки Яны Богушевской.

- Это ложь. Прежде чем <такое> писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам, — написала Богушевская в cторис.

15 мая стало известно, что певица МакSим попала в больницу с пневмонией и поражением легких на 40%, причем тест на ПЦР дал отрицательный результат. Состояние певицы резко ухудшалось, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В настоящее время известно от представителя артистки о  крайне тяжелом состоянии пациентки и поражении легких не менее 75%.

В этом году очень много знаменитостей не смогли справиться с коварной инфекцией, среди медийных личностей - артист Андрей Егоров, писатель Слава СЭ, Владимир Качан и многие другие.

Вакцинация должна стать преградой для распространения инфекции.,

Реакция главы МИД Турции на шутку Лаврова: зал хохотал
Умерла на 57-м году жизни: названа причина смерти Драгунской
Скорбная весть: «скоропостижно» скончалась Ксения Драгунская
В Турцию по бюджетной путевке: россиянка не смогла молчать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
На 33-м году жизни не стало известного актера России
МакSим в коме: врачи обнаружили о певицы страшный недуг
счетаартистка в комекоронавирус не подтвердился
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как себя чувствует МакSим: Последние новости о певице
    5:55:33 7/2/2021
    Как себя чувствует МакSим: Последние новости о певице
    Жизнь до 130 лет к концу 21 века прогнозируют ученые
    5:49:41 7/2/2021
    Жизнь до 130 лет к концу 21 века прогнозируют ученые
    Как отличить коронавирус от ОРВИ: Названы самые главные различия симптомов
    5:43:00 7/2/2021
    Как отличить коронавирус от ОРВИ: Названы самые главные различия симптомов
    БердскС рассвета стоят в очереди ради "Арепливира" за 5 080 рублей пациенты с красными глазами от лихорадки и удушающим кашлем в красную зону ЦГБ Бердска
    5:29:05 7/2/2021
    С рассвета стоят в очереди ради "Арепливира" за 5 080 рублей пациенты с красными глазами от лихорадки и удушающим кашлем в красную зону ЦГБ Бердска
    БердскПроверки продолжаются: руководство минздрава проконтролировало работу первичного поликлинического звена Бердска
    5:27:19 7/2/2021
    Проверки продолжаются: руководство минздрава проконтролировало работу первичного поликлинического звена Бердска
    Новолуние 10 июля 2021 года: Что можно и точно нельзя делать на невидимой луне в середине лета
    5:20:05 7/2/2021
    Новолуние 10 июля 2021 года: Что можно и точно нельзя делать на невидимой луне в середине лета
    БердскНа птицефабрике бизнесмена Голубева в Бердске уволили конюха за сообщение о массовой гибели птицы
    5:19:48 7/2/2021
    На птицефабрике бизнесмена Голубева в Бердске уволили конюха за сообщение о массовой гибели птицы
    В России впервые продали с молотка единственное жилье банкрота
    5:10:20 7/2/2021
    В России впервые продали с молотка единственное жилье банкрота
    В Москве пациентов с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию
    5:03:07 7/2/2021
    В Москве пациентов с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию
    В России снова выросло число заболевших коронавирусом: 23 218 человек за сутки на 2 июля
    4:43:21 7/2/2021
    В России снова выросло число заболевших коронавирусом: 23 218 человек за сутки на 2 июля