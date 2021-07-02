Что категорически нельзя и что благоприятно делать на даче 3 и 4 июля по Луне в знаке Овна и Тельца?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что категорически нельзя и что благоприятно делать на даче 3 и 4 июля по Луне в знаке Овна и Тельца?

11:20:097/2/2021Фото: pixabay
0

3 июля луна будет находиться в неплодородном знаке Овна, а 4 числа перейдет в плодородный знак Тельца.

картофель, огород
В субботу очень благоприятно окучивать картофель

Выходные дни 3 и 4 июля 2021 года выпадают на период Убывающей Луны. 3 июля луна будет находиться в неплодородном знаке Овна, а 4 числа перейдет в плодородный знак Тельца. Давайте узнаем, что можно посадить и чем заниматься в эти выходные, а что делать не следует.

3 июля

В огороде можно сеять:


  • зелень
  • салат и кресс-салат
  • редиску и редьку
  • морковь для сбора перед зимой

Можно окучивать помидоры и рассаду капусты. У лука пришла пора оголить верхнюю часть головки. Благоприятно бороться с вредителями народными средствами, например золой или табачной пылью. Убираем стрелки на чесноке.

В саду можно проредить плодовые завязи, сделать обрезку ветвей и убрать ненужную поросль.

Неблагоприятны пикировка, пересадка, пасынкование помидоров и формирование плетей огурцов.

4 июля

В огороде можно сеять:


  • укроп
  • редьку и морковь для сбора урожая перед зимой
  • дайкон
  • салаты
  • лук на зелень
  • горчицу
  • спаржа
  • шпинат

Благоприятна высадка любой рассады, пикирование, пересадка растений с места на место.

Хорошо высаживать саженцы деревьев и кустарников. Неблагоприятна сегодня обрезка ветвей и удаление поросли и побегов.

Можно пасынковать помидоры, прищипывать верхушки растений, формируем огуречные плети.

Запрещена работа с химией.

Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Российский актер заявил о превращении Крыма в «помойку» Украиной
Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Выяснилось, кто мог заразить COVID помещенную в кому МакSим
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
огороддачаблагоприятные дничто нельзячто можно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем займетесь в выходные?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Атомную подлодку "Новосибирск" вывели на испытания в Белое море
    11:21:18 7/2/2021
    Атомную подлодку "Новосибирск" вывели на испытания в Белое море
    Что категорически нельзя и что благоприятно делать на даче 3 и 4 июля по Луне в знаке Овна и Тельца??
    11:20:09 7/2/2021
    Что категорически нельзя и что благоприятно делать на даче 3 и 4 июля по Луне в знаке Овна и Тельца??
    Залечили до смерти: Подросток скончался в психбольнице. Дело не возбуждали год
    11:15:24 7/2/2021
    Залечили до смерти: Подросток скончался в психбольнице. Дело не возбуждали год
    Точную дату пика третьей волны коронавируса рассчитали математики для Новосибирской области
    10:57:37 7/2/2021
    Точную дату пика третьей волны коронавируса рассчитали математики для Новосибирской области
    Пенсионная система обрекает стариков на нищету: Что изменить, перечислил Миронов
    10:40:20 7/2/2021
    Пенсионная система обрекает стариков на нищету: Что изменить, перечислил Миронов
    Причину взрыва в многоквартирном доме объяснил губернатор. Здание придется сносить
    10:27:18 7/2/2021
    Причину взрыва в многоквартирном доме объяснил губернатор. Здание придется сносить
    Антитела к коронавирусу - какая норма переболел, привился, повторно переболел, бессимптомно
    10:25:09 7/2/2021
    Антитела к коронавирусу - какая норма переболел, привился, повторно переболел, бессимптомно
    Лунный календарь сделок, подписания договоров и обращения в инстанции в июле 2021 года: Благоприятные и неблагоприятные дни
    10:20:49 7/2/2021
    Лунный календарь сделок, подписания договоров и обращения в инстанции в июле 2021 года: Благоприятные и неблагоприятные дни
    Кто умрет от ковида и строгое противопоказание к вакцинации от коронавируса назвал доктор Мясников
    9:52:44 7/2/2021
    Кто умрет от ковида и строгое противопоказание к вакцинации от коронавируса назвал доктор Мясников
    С Днём ГИБДД 3 июля: авторские открытки и поздравления по всем правилам
    9:40:58 7/2/2021
    С Днём ГИБДД 3 июля: авторские открытки и поздравления по всем правилам