Что категорически нельзя и что благоприятно делать на даче 3 и 4 июля по Луне в знаке Овна и Тельца??

Выходные дни 3 и 4 июля 2021 года выпадают на период Убывающей Луны. 3 июля луна будет находиться в неплодородном знаке Овна, а 4 числа перейдет в плодородный знак Тельца. Давайте узнаем, что можно посадить и чем заниматься в эти выходные, а что делать не следует.
3 июля
В огороде можно сеять:
- зелень
- салат и кресс-салат
- редиску и редьку
- морковь для сбора перед зимой
Можно окучивать помидоры и рассаду капусты. У лука пришла пора оголить верхнюю часть головки. Благоприятно бороться с вредителями народными средствами, например золой или табачной пылью. Убираем стрелки на чесноке.
В саду можно проредить плодовые завязи, сделать обрезку ветвей и убрать ненужную поросль.
Неблагоприятны пикировка, пересадка, пасынкование помидоров и формирование плетей огурцов.
4 июля
В огороде можно сеять:
- укроп
- редьку и морковь для сбора урожая перед зимой
- дайкон
- салаты
- лук на зелень
- горчицу
- спаржа
- шпинат
Благоприятна высадка любой рассады, пикирование, пересадка растений с места на место.
Хорошо высаживать саженцы деревьев и кустарников. Неблагоприятна сегодня обрезка ветвей и удаление поросли и побегов.
Можно пасынковать помидоры, прищипывать верхушки растений, формируем огуречные плети.
Запрещена работа с химией.