Жизнь до 130 лет к концу 21 века прогнозируют ученые
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Жизнь до 130 лет к концу 21 века прогнозируют ученые

5:49:417/2/2021Фото: pixabay
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Сейчас рекорд принадлежит француженке, которая умерла в 122 года.

Долгожители будут ставить новые рекорды

Число людей, которые доживают до 100 лет, растет каждое десятилетие. Самому старому человеку в мире, Жанне Кальман из Франции, было 122 года, когда она умерла в 1997 году. Сейчас самым старым человеком в мире является 118-летний Кане Танака из Японии.

Такая чрезвычайная продолжительность жизни, согласно новому исследованию Вашингтонского университета, вероятно, продолжит медленно расти к концу этого столетия, и оценки показывают, что продолжительность жизни может составлять 125 или даже 130 лет.

Ученые считают, что с большей вероятностью рекорд Кальман будет побит. По-прежнему высока вероятность того, что человек проживет дольше, до 124 лет (вероятность 99%) и даже до 127 лет (вероятность 68%).

Также, как отмечают ученые, люди, которые достигают чрезвычайного долголетия, все еще достаточно редки, чтобы представлять избранную популяцию. Даже при росте населения и достижениях в области здравоохранения наблюдается стабилизация уровня смертности после определенного возраста. Другими словами, человек, доживший до 110 лет, имеет примерно такую же вероятность прожить еще год, как, скажем, человек, доживший до 114 лет, что составляет примерно половину.

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