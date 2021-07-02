Атомную подлодку "Новосибирск" вывели на испытания в Белое море

Начались заводские ходовые испытания атомной подводной лодки "Новосибирск" (проект 885М "Ясень-М"), для этого ее впервые вывели в Белое море. Об этом стало известно ТАСС от источника в оборонно-промышленном комплексе.
- АПЛ "Новосибирск" 1 июля впервые вышла Белое море на заводские ходовые испытания, - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба "Севмаша" отказалась давать комментарии на данную тему.
Руководитель "Севмаша" Михаила Будниченко ранее говорил о том, что государственные испытания подлодки начнутся после завершения заводских ходовых испытаний. Передача АПЛ «Новосибирск» флоту запланирована на конец нынешнего года.
В России самый лучший атомный флот в мире, даже американские подлодки на порядок слабее, в США это признают. В настоящее время происходит проектирование нового поколения, которое встанет на службу в ВМФ после "Ясеня" - это будут лодки пятого поколения "Хаски".