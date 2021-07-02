Атомную подлодку "Новосибирск" вывели на испытания в Белое море
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Атомную подлодку "Новосибирск" вывели на испытания в Белое море

11:21:187/2/2021Фото: Тяжело служить на подводной лодке?
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Передача субмарины российскому флоту запланирована на конец 2021 года, перед этим ее полностью проверят.

Атомная подводная лодка с именем "Новосибирск" проходит в море заводские испытания

Начались заводские ходовые испытания атомной подводной лодки "Новосибирск" (проект 885М "Ясень-М"), для этого ее впервые вывели в Белое море. Об этом стало известно ТАСС от источника в оборонно-промышленном комплексе.

- АПЛ "Новосибирск" 1 июля впервые вышла Белое море на заводские ходовые испытания, - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба "Севмаша" отказалась давать комментарии на данную тему.

Руководитель "Севмаша" Михаила Будниченко ранее говорил о том, что государственные испытания подлодки начнутся после завершения заводских ходовых испытаний. Передача АПЛ «Новосибирск» флоту запланирована на конец нынешнего года.

В России самый лучший атомный флот в мире, даже американские подлодки на порядок слабее, в США это признают. В настоящее время происходит проектирование нового поколения, которое встанет на службу в ВМФ после "Ясеня" - это будут лодки пятого поколения "Хаски".

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