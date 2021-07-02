До 450 тыс. рублей компенсации получат многодетные семьи на покупку и строительство жилья: Кабмин назвал условия

Правительство РФ 2 июля утвердило постановление о расширении возможностей получения компенсации по ипотеке для многодетных семей, сообщается на сайте кабмина.
Многодетные семьи смогут получить компенсацию для погашения ипотечных кредитов, взятых не только на покупку жилья, но и на его строительство. Такие правила закреплены постановлением правительства в рамках федерального закона, принятого в апреле 2021 года. Решение коснется даже тех граждан, которые взяли ипотеку до введения новых норм.
По инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты – до 450 тыс. рублей.
Раньше компенсацию можно было получить для погашения ипотеки на покупку квартиры, готового частного дома или участка под его строительство. Теперь возможности использования этой выплаты расширяются.
В частности, получить компенсацию можно на кредиты под строительство собственного жилья или покупку недостроенного дома. Также в обновлённых правилах – компенсация кредитов на покупку квартиры по договору паевого взноса и на выкуп долей в квартире или частном доме, если в результате весь объект недвижимости переходит в собственность семьи. Ипотечные кредиты, в сумму которых включены ремонт или страхование имущества, тоже предусмотрены в постановлении. Таким образом, ещё больше многодетных семей смогут получить компенсацию от государства и быстрее погасить ипотеку.
Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 7 сентября 2019 года № 1170.