Почему жена Заурбека Сидакова, вытащенная за волосы и брошенная прямо на свадьбе, вновь удалила свой аккаунт в инстаграме, стало известно

Жена известного борца Заурбека Сидакова Мадина Плиева в очередной раз удалила свой аккаунт в инстаграм: что произошло, разбирается редакция «Курьер. Среда. Бердск».
Друзья Заурбека отмечают, что знакомство чемпиона с привлекательной девушкой-фитнес-тренером было практически случайным — девушка просто шла по улице, а тот проезжал в машине мимо. Красота Мадины поразила его, и именно она стала причина их брака в 2020 года.
Свадьба была поистине шикарной, в осетинском стиле — было приглашено 500 гостей, на следующий день после церемонии все они собрались в доме родителей жениха на застолье. По традиции невеста при этом не присутствовала и сидела в отдельной комнате.
В этот момент кто-то из недоброжелателей разослал на телефоны гостей интим-видео невесты и сообщил, что девушка оказывала эскорт-услуги. На свадьбе произошел скандал — Заурбек Сидаков вытащил свою невесту за волосы и не мог поверить, что девушка могла так поступить. Отца невесты хватил удар, а друзья жениха скоро вывезли его в горы, чтобы он не причинил вреда другим и себе.
Мадина Плиева пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее спасли друзья и родные, после чего на самолете девушка отправилась в Москву и более полугода пряталась от всех, удалила все соцсети и старалась спрятаться от СМИ. В ноябре 2020 года девушка, очевидно, решила жить дальше — в инстаграме вновь появился ее аккаунт, она начала выкладывать посты с меланхоличными цитатами, стихами, природой, улыбалась на видео.
Однако вскоре что-то произошло — девушка вновь удалилась из всех соцсетей, удалила все фотографии, подписки и подписчиков из своего аккаунта и вновь закрылась ото всех. Девушка все еще продолжает состоять в браке с Заурбеком Сидаковым, но, по информации СМИ, они не общаются, а у девушки появился новый парень.
У Заурбека Сидакова соцсетей как не было, так и не появилось: чемпион по борьбе обходится без Инстаграма и даже без активного ведения страницы Вконтакте.