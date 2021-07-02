Пенсионная система обрекает стариков на нищету: Что изменить, перечислил Миронов
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Пенсионная система обрекает стариков на нищету: Что изменить, перечислил Миронов

10:40:207/2/2021Фото: Wikimedia Commons
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По его словам, уровень доходов российских пенсионеров постоянно снижается из-за инфляции.

Сергей Миронов призвал приступить в новой Государственной думе к формированию новой пенсионной системы

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отметил провал существующей в стране пенсионной системы. Она не может достойно обеспечивать население в России. Уровень дохода пенсионеров постоянно снижается из-за инфляции.

- По данным Росстата из-за ускорения инфляции в мае реальный размер пенсий снизился на 0,5%. И это при том, что Росстат занижает уровень инфляции. Цены на основные товары массового спроса, как правило, в два раза быстрее (до 20% за два года), значит и пенсии снижаются примерно на 4-5% в год. Это говорит о том, что наша пенсионная система несостоятельна, она не способна обеспечить пожилым гражданам достойную старость. Даже красивые отчеты Росстата уже не в состоянии это скрыть, – сказал он.

Сергей Миронов планирует во время работы новой Государственной думе заняться вопросом обеспечения пенсионеров, вернув обратно пенсионный возраст, тем самым поднять уровень доверия россиян к государству. Выплаты в 22% в ПФР никак не улучшили положение пенсионеров в России.

- Мы богатая страна, но большинство людей у нас живет бедно, а из-за инфляции бедность и нищета растут угрожающими темпами. Несмотря на это, власти даже не предложили целостной политики по борьбе с бедностью, отметил политик.

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