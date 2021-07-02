Умер самый известный цыган России Николай Сличенко

Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко. Об этом сообщили 2 июля на сайте театра, которым он руководил.
Николаю Сличенко было 86 лет.
"Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, – сказано в сообщении. - В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актёрских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссёрские работы, которые подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень. Есть у таланта удивительная особенность – многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко – выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра «Ромэн», общественный деятель. Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии «Тельца»".
Причина смерти не уточняется. О дате и времени похорон объявят дополнительно.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн". В 1977 году он занял пост художественного руководителя. Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, "В дождь и в солнце"(1960), "Свадьба в Малиновке"(1967), "Военно-полевой романс"(1983) и других.