Порноактриса из Красноярска упала с 22 этажа в Санкт-Петербурге
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Порноактриса из Красноярска упала с 22 этажа в Санкт-Петербурге

7:07:497/2/2021Фото: © t.me/rhymesthrash
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Погибшая Кристина Лисина держала в руке монетку с надписью «Ты всегда в моем сердце». В интервью она признавалась, что с 13 лет мечтала попасть в порноиндустрию.

Красноярская порноактриса погибла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге погибла 29-летняя порноактриса Кристина Лисина из Красноярска. Она упала с высоты 22 этажа с пожарной лестницы дома, находящегося по адресу: улица Ворошилова, 33/1.

Жильцы обнаружили на балконе вещи, которые, по всей вероятности, принадлежали погибшей девушке. Живущие в  доме видели ее, входящую в парадную, когда выходили.

После падения в руке погибшей была обнаружена монетка, на которой выгравирована надпись «Ты всегда в моем сердце». В данном доме актриса не проживала. Ранее она призналась, что снимается в порно, об этом рассказали в Ngs24.ru.

- Я переехала в Питер из Красноярска, проработала в банке ровно 5 дней, с прогулами. И поняла, что мне неинтересно. Я не понимаю, о чем разговаривать с этими людьми. И попала в порно, - рассказывала актриса порнофильмов под ником  Kriss the Foxxx.

Кристина Лисина закончила музыкальную школу в Красноярске, получила диплом как специалист по туризму, в интервью она признавалась, что с 13 лет мечтала попасть в порноиндустрию.

О смерти девушки сообщил ее парень, которые собирает деньги на похороны.

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