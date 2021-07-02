Порноактриса из Красноярска упала с 22 этажа в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге погибла 29-летняя порноактриса Кристина Лисина из Красноярска. Она упала с высоты 22 этажа с пожарной лестницы дома, находящегося по адресу: улица Ворошилова, 33/1.
Жильцы обнаружили на балконе вещи, которые, по всей вероятности, принадлежали погибшей девушке. Живущие в доме видели ее, входящую в парадную, когда выходили.
После падения в руке погибшей была обнаружена монетка, на которой выгравирована надпись «Ты всегда в моем сердце». В данном доме актриса не проживала. Ранее она призналась, что снимается в порно, об этом рассказали в Ngs24.ru.
- Я переехала в Питер из Красноярска, проработала в банке ровно 5 дней, с прогулами. И поняла, что мне неинтересно. Я не понимаю, о чем разговаривать с этими людьми. И попала в порно, - рассказывала актриса порнофильмов под ником Kriss the Foxxx.
Кристина Лисина закончила музыкальную школу в Красноярске, получила диплом как специалист по туризму, в интервью она признавалась, что с 13 лет мечтала попасть в порноиндустрию.
О смерти девушки сообщил ее парень, которые собирает деньги на похороны.