Работающие в «красной зоне» медики получат деньги за неиспользованный отпуск в Новосибирской области
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Работающие в «красной зоне» медики получат деньги за неиспользованный отпуск в Новосибирской области

9:34:147/2/2021Фото: Flickr
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Почти 50 миллионов рублей направят на выплату компенсаций за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Медики, работающие в контакте в коронавирусными больными получат деньги за неиспользованные отпуска

От первого зампреда Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова стало известно о решении комиссии Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающихся Новосибирской области, об этом говорится на сайте правительства Новосибирской области.

- Принято решение направить на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам – 49,6 млн рублей, социальным работникам – 14 млн рублей. Это поддержка тем, кто работает в «красной зоне» – за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, – отметил Александр Жуков.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в разгар пандемии коронавируса в Бердской ЦГБ снова сломался аппарат КТ. Почти 106 тыс. жителей остались без необходимого обследования.
Аппарат единственный на весь город.

- У нас очень хорошие врачи, они могут без современного обследования и поставить диагноз, и лечить. Но это стыдно. В Новосибирск приезжаю делать КТ, все уже знают, из Бердска. Все наши едут потому что, - рассказывала пациентка второй поликлиники.

- КТ не работает. Когда будет работать? Да кто ж вам скажет, если только сегодня начали ремонтировать, - ответили в регистратуре 2 июля.

В Новосибирской области растет число заболевших коронавирусной инфекцией. А врачи оказываются виноватыми, когда не могут назначить КТ больному и советуют обратиться в платную клинику.

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