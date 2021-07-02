Работающих без масок продавцов и официантов накажут в Бердске: К городу особое внимание

С 23 июня в Новосибирской области усилили меры по соблюдению режима повышенной готовности, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". За прошедшую неделю в регионе было проверено 486 объектов, выявлено 57 нарушений и составлено 22 административных протокола, судами принято 19 решений. В отношении физических лиц выявлено 444 нарушения, направлено в суд 317 материалов.
- Работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции необходимо усилить в муниципальных районах области, особое внимание профильных ведомств прошу обратить на работу по санитарной обработке мест массового скопления людей, – отметил замгубернатора Сергей Семка на совещании 2 июля.
Минтрансом во время проведения 4 рейдов в организациях, занимающихся пассажирскими перевозками, составлено 3 административных протокола, на физических лиц – 63 протокола.
Минпромторгом проведено 79 контрольных мероприятий. Соблюдение режима было проверено в 62 объектах 7-ми торговых центров Новосибирска, 16 детских центрах и 13 объектах, осуществляющих услуги общественного питания. Во время контрольных мероприятий было проведено 79 разъяснительных бесед. Работу по проверке объектов общепита усилят.
- Сотрудниками минЖКХ и энергетики проверено 76 объектов торговли, проинструктировано 152 работника учреждений и организаций, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется контрольным мероприятиям в Бердске.
Министерством строительства региона проведено 4 проверки, нарушения не выявлены, минэкономразвития проверено 13 объектов в Новосибирске, минкультуры проведено 4 рейдовых мероприятия, сообщили на сайте правительства Новосибирской области.