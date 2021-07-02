Дело о доведении до самоубийства мэра Коломны возбудил СК
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Дело о доведении до самоубийства мэра Коломны возбудил СК

8:13:337/2/2021Фото: VK.COM/ADMKOLOMNA
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По мнению соратников погибшего, он не мог наложить на себя руки по причине работы, самостоятельно он ничего не решал, каждое действие согласовывалось с областным центром.

Глава Коломны много пил перед самоубийством

В пятницу было найдено тело главы Коломны Дениса Лебедева, по версии следователей, смерть чиновника произошла в результате самоубийства, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, с целью того, чтобы в рамках расследования провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего, - сказала Ольга Врадий, представитель ГСУ СК по Московской области.

По мнению соратников погибшего, он не мог наложить на себя руки по причине работы, самостоятельно он ничего не решал, каждое действие согласовывалось с областным центром.

- С учетом того, что в профессиональной деятельности у Лебедева не было сложностей, он считался успешным руководителем, правоохранительные органы считают проблемы в личной жизни приоритетной версией причины суицида, - отметил Игорь Дойников - замруководителя областного ГСУ.

В СК возбудили дело о доведении Лебедева до самоубийства. По словам некоторых источников, в последние дни чиновник много выпивал, также у него были проблемы на бытовом уровне.

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