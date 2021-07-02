Причину взрыва в многоквартирном доме объяснил губернатор. Здание придется сносить

В Нижнем Новгороде взорвался дом 1959 года постройки, в результате разрушен подъезд с 12 квартирами. Причиной происшествия стал газовый баллон, заявил губернатор Глеб Никитин, приехавший на место.
- Причиной <является> взрыв по результатам неосторожного обращения с <газовым> баллоном, - сказал глава региона и добавил.
-Это, по сути, человеческий фактор. Понятно, что следственные органы продолжают работу, соответствующая информация о будущих следственных действиях будет доведена по линии средств массовой информации.
Пострадали 26 человек, которые проживали в 12 квартирах разрушенного подъезда. Губернатор заверил, что власти окажут максимальную помощь всем, кто остался без крыши над головой в результате ЧП.
- Сейчас мы будем компенсировать затраты на съем жилья там, где это потребуется. Пока временное размещение будет осуществлено на площадях гостиницы завода "Красное Сормово". Совсем временно - в ближайшие часы - в помещении соответствующей школы. Далее по решению КЧС администрации Нижнего Новгорода будет оказана материальная помощь тем, кто получил вред здоровью. На самом деле, кроме непосредственно проживавших в той квартире, где произошел взрыв, это один человек. Также, у кого есть материальный ущерб, будет оказана материальная помощь по линии города. Отдельно сейчас общаюсь с жильцами, что по линии минсоцполитики мы тоже рассмотрим все заявления для выделения по соответствующим решениям необходимой материальной помощи там, где она потребуется, - сказал Глеб Никитин.
В результате взрыва в доме Нижнего Новгорода эвакуированы более 60 человек, в том числе 9 детей. Всех разместили в здании школы, их кормят и оказывают медицинскую помощь.
Дом придется сносить, поскольку обнаружены серьезные разрушения в несущих конструкциях, огромные трещины в наружных стенах. Жителей расселят.