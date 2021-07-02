Кто умрет от ковида и строгое противопоказание к вакцинации от коронавируса назвал доктор Мясников
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Кто умрет от ковида и строгое противопоказание к вакцинации от коронавируса назвал доктор Мясников

9:52:447/2/2021Фото: Pixabay
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По словам врача, вакцинировать следует тех, кому заразиться коронавирусом страшнее, чем пережить последствия от прививки, в этом и есть "универсальный закон вакцинации".

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Теледоктор Александр Мясников в Telegram-канале ответил на вопрос о противопоказаниях к вакцинации.

- Абсолютных противопоказаний крайне мало. Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины, - отметил доктор.

По словам Мясникова, вакцинировать следует тех, кому заразиться коронавирусом страшнее, чем пережить последствия от прививки, в этом и состоит, есть "универсальный закон вакцинации".

- Например: пожилой человек с диабетом, бронхиальной астмой и аллергией, допустим, на яйца или антибиотики. С аллергией, если она вдруг проявится, не так трудно и справиться (при условии надлежащей настороженности), а вот без надлежащей защиты такой пациент может вполне и умереть от ковида этой осенью, - предупредил Александр Мясников.

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