Кто умрет от ковида и строгое противопоказание к вакцинации от коронавируса назвал доктор Мясников

Теледоктор Александр Мясников в Telegram-канале ответил на вопрос о противопоказаниях к вакцинации.
- Абсолютных противопоказаний крайне мало. Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины, - отметил доктор.
По словам Мясникова, вакцинировать следует тех, кому заразиться коронавирусом страшнее, чем пережить последствия от прививки, в этом и состоит, есть "универсальный закон вакцинации".
- Например: пожилой человек с диабетом, бронхиальной астмой и аллергией, допустим, на яйца или антибиотики. С аллергией, если она вдруг проявится, не так трудно и справиться (при условии надлежащей настороженности), а вот без надлежащей защиты такой пациент может вполне и умереть от ковида этой осенью, - предупредил Александр Мясников.