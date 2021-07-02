Свидетелей мощного взрыва и пожара на газовой АЗС с 35 пострадавшими ищет полиция Новосибирска
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Свидетелей мощного взрыва и пожара на газовой АЗС с 35 пострадавшими ищет полиция Новосибирска

8:30:577/2/2021Фото: АСТ-54
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СК расследует уголовное дело из-за ЧП на АГЗС, произошедшем вечером 14 июня на Гусинобродском шоссе.

Взрыв на газовой АЗС

Новосибирская полиция разыскивает свидетелей взрыва на газовой АЗС, произошедшем 14 июня. Об этом 2 июля сообщали в региональном управлении МВД.

В производстве следователя главка СКР находится уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238, ч.1 ст. 217 УК РФ, по факту взрыва на автомобильной газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе.

-Следствием установлено, что в период времени с 16.00 до 18.15 на территории АГЗС гражданам оказывали услуги по заправке автомобилей сжиженным углеводородным газом, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Всех, кто пользовался услугами АГЗС в указанный период времени, просьба обратиться в отдел полиции № 6 «Октябрьский» управления МВД по Новосибирску (ул. Грибоедова, 37) или по телефонам: (383) 232-17-70, 232-17-94, либо по телефону дежурного по следственному управлению СКР по Новосибирской области: (383) 203-57-39, - уточнили в полицейском ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мощный взрыв на газовой автозаправке с последующим крупным пожаром произошел вечером 14 июня. Во время ЧП пострадали 35 человек, в том числе двое пожарных и трое иностранных граждан.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую бензиновую АЗС станцию. А в 21:00 пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи. Площадь пожара составила 1200 кв. метров. Арестованы директор и инженер АГЗС.

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