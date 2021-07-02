Boeing 737 рухнул в океан у Гавайских островов

О крушении грузового самолета Boeing 737 стало известно 2 июля, в пятницу. Самолет упал в воды Тихого океана недалеко от Гавайских островов, об этом рассказали в CNBC, отрывок из сюжета новостей был опубликован в Twitter-аккаунте телеканала.
У воздушного судна была серьезная неисправность двигателя, о которой стало известно после того, как самолет произвел взлет. Пилоты грузового самолета совершили попытку экстренно сесть на воду у побережья Гонолулу, столицы американского штата Гавайи, расположенной на южном побережье острова Оаху. Попытка не удалась, самолет упал в воду.
Происшествие было зафиксировано 1:45 ночи по местному времени ( 14:45 по мск) об этом рассказали в департаменте транспорта штата. Крушение произошло всего в трех километрах от аэропорта Калаэлоа.
По данным, предоставленным Hawaii News Now известно, что на борту было два человека. Об их состоянии на данный момент ничего не известно. Спасатели береговой охраны с использованием катера, вертолета и самолета С-130 направились на место крушения самолета, также туда были отправлены и пожарные штата Гонолулу.