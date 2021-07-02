Залечили до смерти: Подросток скончался в психбольнице. Дело не возбуждали год
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Залечили до смерти: Подросток скончался в психбольнице. Дело не возбуждали год

11:15:247/2/2021Фото: Flickr
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В отношении клиники, в которой погиб несовершеннолетний, только после публикаций в СМИ возбуждено уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

В клинике, куда поместили несовершеннолетнего для лечения шизофрении, его накачали препаратами, вызвавшими смерть от токсического гепатита

Внезапная смерть 17-летнего Даниила Якушова в стационаре Центральной клинической психиатрической больницы повергла в шок родителей, еще большим стрессом для них стало то, что в крови их сына, последние два месяца находившегося под присмотром медиков, найдены антитела к пяти наркотикам.

Больше года не возбуждали уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего, все это время проводились доследственные проверки, и только после публикации в СМИ следователи СК возбудили уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Мать погибшего Анна Якушова признана потерпевшей, ее допросили в ГСУ СК России по Москве.

- Мне сказали, что в отношении следователя, которая до этого занималась делом, начнут служебную проверку, — объяснила она.

В апреле 2020 года Даниил был помещен в психбольницу с подозрением на шизофрению. За два месяца, которые он находился в стационаре, ему давали сильнодействующие препараты, которые привели к токсическому гепатиту и смерти несовершеннолетнего.

Медики назвали причиной смерти оторвавшийся тромб, анализ крови показал наличие антител к пяти видам наркотиков. Родители не верят, что их сын был наркоманом, тем более принимал одновременно пять их видов. Последние два месяца он находился практически в бессознательном состоянии под наблюдением медиков, пишут РИА Новости.

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