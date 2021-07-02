Укравшего 6 млн рублей из банкомата в ТЦ "Европа" Бердска поймали полицейские: Кем оказался хакер
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Укравшего 6 млн рублей из банкомата в ТЦ "Европа" Бердска поймали полицейские: Кем оказался хакер

10:11:137/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У задержанного изъяли часть похищенных денег. Расследование "кражи века" продолжается.

банкомат
Полицейские поймали хакера, укравшего 6 миллионов рублей из банкомата

Полицейские поймали хакера, который в мае 2021 года украл 6 млн рублей из банкомата "Сбербанка" в Бердске. Об этом стало известно 2 июля.

— Злоумышленником оказался 35-летний житель Искитима. Он безработный, ранее судим не был. После задержания похищенные деньги изъяли частично, — сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В полицейском ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Хищение в особо крупном размере». По информации издания, предполагаемого вора арестовали. Расследование "кражи века" продолжается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая неизвестный подошел к банкомату, который расположен в торговом центре "Европа" в центре Бердска, открыл его штатным ключом, каким-то образом внес изменения в программы и после этого фиктивно внес на различные счета клиентов банка около 6 млн рублей рублей.

Отметим, что в ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт хищения, но не уточнили точную сумму ущерба.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к преступлению, - сообщили в областном главке.

Стоит отметить, что миллионная кража из банка в Бердске произошла и в 2014 году. Тогда преступники пустили газ в тамбур с банкоматами, устроили взрыв и похитили больше миллиона рублей.

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