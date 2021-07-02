Точную дату пика третьей волны коронавируса рассчитали математики для Новосибирской области

Математики из Новосибирска просчитали вероятную дату пика третьей волны COVID-19 в Новосибирской области. Ученые составили два возможных варианта развития событий.
Математические модели составлены компанией Biosoft вместе с лабораторией биоинформатики Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий под руководством Федора Колпакова.
Исследователи разработали сайт и систему моделирования, чтобы проанализировать распространения коронавируса. Система учитывает события, которые влияют на динамику ковида в регионе. А также темпы вакцинации в Новосибирской области из расчета 3000-3500 человек в день.
По первому варианта, пик суточного прироста коронавируса в регионе может произойти 9 июля 2021 года. Но математики подчеркнули: правильнее говорить не о конкретной дате, а о временном диапазоне, поскольку максимальные значения новых случаев заражения в третью волну пандемии может выпасть на начало-середину июля. И это в том случае, если в Новосибирской области не произойдет изменения ограничительных мер, степень их соблюдения и темпы вакцинации. Кроме того, на динамику распространения инфекции может повлиять новый штамм COVID-19, передает НГС.
Второй прогноз основан на данных регионального оперативного штаба по коронавирусу. Согласно ему, точки пиковых показателей по зараженным, после которых начнется спад, пока нет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", теледоктор Александр Мясников ответил на вопрос о противопоказаниях к вакцинации - анафилактический шок на введение первого компонента вакцины.
По его словам, вакцинировать следует тех, кому заразиться коронавирусом страшнее, чем пережить последствия от прививки, в этом и состоит, есть "универсальный закон вакцинации".