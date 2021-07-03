Необычные поздравления на Международный день кооперации 3 июля 2021 года
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Необычные поздравления на Международный день кооперации 3 июля 2021 года

9:05:347/3/2021Фото: bipbap
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Праздник, который относится к числу Международных и отмечается в первую субботу июля.

Международный день кооперации

С днем кооперации
Я вас поздравляю.
И на поприще любимом
Лишь побед желаю.

Дело пусть лишь процветает,
Множиться пускай доход.
Счастья всем вам и здоровья,
Жить без горя и невзгод.

Международный день кооперации

С днем кооперации,
Я поздравляю вас,
Пусть в каждой ситуации
Успех всегда ждет нас!

Пусть дела все общие
Проходят на ура.
И пусть проблемы внешние
Не тронут никогда!

Международный день кооперации

Счета, финансы, планы и кредиты —
Всем этим вечно голова забита.
И каждый раз ответ вам будет краток,
Но что поделать? Вы — кооператор.

Найдите время, чтоб сегодня отдохнуть,
В веселье с головой прямо нырнуть,
И праздник провести весьма достойно,
Расслабиться по полной, но пристойно.

Международный день кооперации

Желаю в этот день кооперации
Успеха выше всяких облаков,
И чтоб от плана до реализации
Было всего несколько шагов!

Пускай всегда находится решение
Дружным вашим кооперативом,
Чтоб в жизни вашей каждое мгновение
Наполнялось только позитивом!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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