Календарь дачника на 3 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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03.07
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Календарь дачника на 3 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:087/3/2021Фото: pixabay
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Этот день обладает высоким энергетическим зарядом и максимально наполнен активностью.

Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака

03 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 23 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ОвенПроцент освещенности Луны составляет 36%. Восход Луны в 00:44, а закат в 14:25.

Хронология лунных дней


  • 22 лунный день c 00:35 02.07.2021 по 00:44 03.07.2021
  • 23 лунный день c 00:44 03.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Овен (−)

Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.

Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.

Благоприятно в овне:


  • вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
  • прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
  • уборка на длительное хранение всех культур;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос и заготовка дров;
  • сбор лекарственных растений на сушку;
  • сушка, заготовка соков и вина, выпечка.

Возможно:


  • посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
  • обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
  • сухая подкормка;
  • сбор плодов деревьев и кустов;
  • консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

В Овне возможны посев следующих культур:


  • овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
  • пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
  • полевых: люцерна.

Не благоприятно в Овне:


  • посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
  • обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
  • пикировка, пересадка, укоренение;
  • пасынкование;
  • полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
  • подкормки, иначе можно сжечь растение.

23 лунный день (+)

3 июля 2021 года в 12:00 — 23 лунный день. Этот день обладает высоким энергетическим зарядом и максимально наполнен активностью. Этот день считается благоприятным для любых работ с надземной частью растений.

Рекомендуется в 23 лунный день:


  • обрезка деревьев, прививка, перепрививка;
  • посадка и сбор плодов, которые находятся в земле: морковь, свекла, картофель, редис, репа и т.д.;
  • обрезка усов клубники;
  • выкапывание цветочных луковиц;
  • прореживание всходов, прополка, опрыскивание культур от вредителей, удобрение почвы.

Не рекомендуется в 23 лунный день:


  • обильный полив.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели - суббота. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

Источник: mirkosmosa.ru

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