Уникальные открытки и манящие поздравления с Днём работников морского и речного флота 4 июля
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Уникальные открытки и манящие поздравления с Днём работников морского и речного флота 4 июля

7:15:087/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства.

День работников морского и речного флота

Манили с детства странствия по водам.
Вы от мечты не отступили ни на йоту.
Работникам морского и речного флота,
Гудят сегодня, поздравляя, пароходы.

Когда ветра сомнений треплют мачту,
Любви маяк пускай свой свет бросает!
Командуйте, координаты проставляя:
Взять курс на счастье! И плевать на качку!

День работников морского и речного флота

Мы спешим поздравить тех,
Кто не может жить без моря,
Морякам желаем мы,
В жизни не было, чтоб горя!

Флот морской и флот речной —
Гордость наша и опора,
Пожелаем им добра,
В рейс им отправляться скоро.

***
Пусть светит вам ярко ночная звезда
Озаряя сияньем ваш путь,
И пусть никогда не случится беда
И полегче будет тягостный труд.

Пусть речка и море будут рады всегда
Кораблю, на котором вы идете
И встретят душевно, там, где ступит нога
С днем работников морского и речного флота!

День работников морского и речного флота

Тебе по плечу и волны, и ветер,
Твой облик могуч, а разум твой светел.
На тебя надеется вся страна,
Такая работа всегда нужна!

Пусть все водоёмы тебе подчинятся,
А встречи с родными не только пусть снятся;
На суше пускай окружают заботой,
Работник морского, речного флота!

Источник: pozdravok.ru

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