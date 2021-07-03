Уникальные открытки и манящие поздравления с Днём работников морского и речного флота 4 июля

Манили с детства странствия по водам.
Вы от мечты не отступили ни на йоту.
Работникам морского и речного флота,
Гудят сегодня, поздравляя, пароходы.
Когда ветра сомнений треплют мачту,
Любви маяк пускай свой свет бросает!
Командуйте, координаты проставляя:
Взять курс на счастье! И плевать на качку!
Мы спешим поздравить тех,
Кто не может жить без моря,
Морякам желаем мы,
В жизни не было, чтоб горя!
Флот морской и флот речной —
Гордость наша и опора,
Пожелаем им добра,
В рейс им отправляться скоро.
***
Пусть светит вам ярко ночная звезда
Озаряя сияньем ваш путь,
И пусть никогда не случится беда
И полегче будет тягостный труд.
Пусть речка и море будут рады всегда
Кораблю, на котором вы идете
И встретят душевно, там, где ступит нога
С днем работников морского и речного флота!
Тебе по плечу и волны, и ветер,
Твой облик могуч, а разум твой светел.
На тебя надеется вся страна,
Такая работа всегда нужна!
Пусть все водоёмы тебе подчинятся,
А встречи с родными не только пусть снятся;
На суше пускай окружают заботой,
Работник морского, речного флота!
Источник: pozdravok.ru