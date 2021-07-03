Все магические звездопады 2021 года: точные даты и названия
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Все магические звездопады 2021 года: точные даты и названия

4:20:197/3/2021Фото: pixabay
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В 2021 года нам предстоит увидеть около десяти метеорных потоков. Правда не все будут хорошо видны, поскольку на их видимость влияют погодные условия и Луна.

Светящиеся полосы, при метеоритном дожде, могут появляться в любом месте неба

Звездопад происходит, когда пыль или частицы от астероидов или комет входят в атмосферу Земли с очень высокой скоростью. Когда они попадают в атмосферу, метеоры трутся о частицы воздуха, таким образом, нагреваясь и становясь чрезвычайно горячими. То, что мы видим "падающую звезду", является на самом деле, яркой полосой, остатками раскаленного горячего воздуха. Это тепло испаряет большинство метеоров, создавая красивый эффект падающих звезд.

Земля несколько раз за год совершает свое путешествие вокруг Солнца, ее орбита пересекает орбиту кометы и врезается в кучу кометных обломков, так и происходит на Земле метеорный поток. Светящиеся полосы, при метеоритном дожде, могут появляться в любом месте неба, но их "хвосты", всегда указывают на одну и ту же точку в небе.

В 2021 года нам предстоит увидеть около десяти метеорных потоков. Правда не все будут хорошо видны, поскольку на их видимость влияют погодные условия и Луна.

За полгода уже прошли три значительных звездопада: Звездопад Квадрантиды – 3 января 2021; Звездопад Лириды –22 апреля 2021; Звездопад Эта-Аквариды – 6 мая 2021. Следующий будет в августе, он считается самым ярким и видимым из всех метеорных потоков.

Звездопад Персеиды – 12 августа 2021

Чаще всего наиболее активная фаза этого потока приходится на период с семнадцатого июля по двадцать четвертое августа. Считается, что Персеиды являются самыми яркими и зрелищными метеорным потоком, поэтому неудивительно, что многие люди каждый год боятся пропустить его. Максимум звезд обычно приходится на одни и те же даты каждый год. Полюбоваться звездопадом можно двенадцатого и тринадцатого августа. Общее количество метеоров достигает от ста до ста десяти за час, так что каждый может насладиться незабываемым зрелищем.

Звездопад Дракониды – 8 октября 2021

Дракониды названы в честь созвездия Дракона, откуда они и происходя. В ночь на 9 октября метеориты будут падать по 5-15 штук в час. Хотя, поток может меняться и достигнуть несколько сотен метеоров за час. Также поток драконид чаще всего имеет желтоватую или красноватую окраску, а скорость его достигает около 20 км/с. Стоит отметить, что лучшее время для просмотра звездопада - между 4 и 5 часами утра 9 октября.

Звездопад Ориониды – 21 октября 2021

Метеоритный дождь Орионид будет активен со 2 октября по 7 ноября, достигнув максимальной скорости метеоров около 21 октября.

Метеоры Орионид являются обломками кометы Галлея, звездный поток обычно начинается поздно ночью или около полуночи и показывает максимальное количество в предрассветные часы. Также это независимо от того, где вы живете на Земле или в каком часовом поясе находитесь. Если вы всмотритесь в темное небо между полуночью и рассветом 20, 21 или 22 октября, вы, скорее всего, увидите летящие метеоры.

Звездопад Леониды - 17 ноября 2021

Метеоритные потоки Леонида названы в честь Созвездия Льва, которое находится в Северном полушарии, и имеют самые впечатляющие звездопады каждые 33 года, которые видны невооруженным глазом. Видимый как из Северного, так и из Южного полушария, метеоритный дождь Леонидов достигает пика в ноябре, в ночь с 16 на 17 числа. Считается, что пик метеоритного дождя приходится в среднем на 15 метеоров в час, движущихся со скоростью 71 км/с.

Звездопад Геминиды – 14 декабря 2021

Метеоритный поток Геминид будет активен с 4 по 17 декабря, производя свою пиковую скорость метеоров в ночь на 14 декабря. В течение этого периода будет возможность увидеть метеоры Геминид всякий раз, когда начало точки потока находится в созвездии Близнецов – над горизонтом.

Максимально можно увидеть более 100 метеоров в час. Большинство из них белые или желтые; все они медлительны и грациозны, потому что метеороиды вращаются вокруг Солнца в том же направлении, что и Земля. Они падают в воздух со скоростью всего 35 километров в секунду и видны невооруженным взглядом.

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