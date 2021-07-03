Что нужно сделать в ночь Ивана Купала с 6 на 7 июля, чтобы остановить старение и обрести притягательность в глазах мужчин?

Магический праздник Ивана Купала пришел к нам из языческих времен и каждый год его отмечают 7 июля. Это один из самых ярких и популярных праздников лета.
Этот праздник начинали отмечать вечером 6 июля и веселились и гуляли всю ночь. Ночь на Ивана Купала называлась Купальской. В это время на берегах водоемов жгли большие костры. Спать в эту ночь строго запрещалось, потому что считалось, что сегодня по земле бродит всякая нечисть. Поскольку и русалки выходили из воды - купаться в эту ночь строго запрещалось.
Девушки плели красивые венки из веток березы и клена, украшали их цветами и полевыми травами, на этих венках проводили в ночь гадания на любовь, на будущее и на суженого.
В эту ночь самые смелые могли оправиться на поиски цветка папоротника. Нашедшему было обещано счастье, удача и все секреты земли ему откроются, в том числе и где спрятаны клады в земле. Считалось, что волшебный папоротник зацветает только в эту ночь, ровно в полночь и всего на несколько секунд.
Водные процедуры начинали только с рассветом. Целебной и магической являлась роса на траве - ею обязательно умывались, катались и ходили босиком по ней. Умывание росой дарило молодость, красоту, здоровье и силу.
В сам день Ивана Купалы было принято купаться как можно больше и обливать друг друга водой. Обижаться на обливание строго запрещалось. потому что чем больше вас обольют, тем больше счастья у вас будет.
Также в этот праздник раньше хозяйки на порог стелили крапиву. По их мнению, таким образом можно было спастись от злых духов и ведьм.