Как получить благословение в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2021 года? Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы не разгневать святого
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как получить благословение в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2021 года? Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы не разгневать святого

2:20:177/3/2021Фото: pixabay
0

В народе существуют свои традиции и обряды в этот день. Считается, что у того, кто соблюдает строгий пост в этот праздник. исполнятся все желания, а грехи на Страшном Суде будут прощены.

Запрещено в этот день прогонять белую собаку, которая за вами увязалась в пути

7 июля 2021 года будет особый день в православии - Рождество Иоанна Предтечи является великим двунадесятым праздником.

Иоанну Крестителю посвящено 7 больших праздников, среди которых особо торжественно отмечается и его Рождество. Это последний ветхозаветный пророк удостоен такой чести, что событие его рождения отмечается наравне с Рождеством Богородицы и Иисуса Христа. Больше церковь ничьи рождества не почитает.

Пророк Иоанн называется Предтечей потому, что он первым начал пророчить пришествие Спасителя, а Крестителем - потому что он, рассказывая всем о том, что скоро придет Мессия, призывал всех своих последователей очиститься от греха и символично омывал людей в водах реки Иорданью Именно этот пророк положил начало Таинству Крещения. Именно у него Иисус принял и свое крещение.

В народе существуют свои традиции и обряды в этот день. Считается, что у того, кто соблюдает строгий пост в этот праздник. исполнятся все желания, а грехи на Страшном Суде будут прощены.

На Рождество Иоанна Предтечи можно собирать корнеплоды и необходимо молиться, посещать храм и соблюдать Апостольский пост.

Строго запрещено сегодня прогонять белую собаку, которая за вами увязалась в пути. А если собака дойдет до дома человека, за которым увязалась, то ее следует пустить во внутрь, поскольку она в этот день приносит в дом благополучие и счастье.

Строго запрещается в этот праздник работать, пользоваться острыми и колющими предметами и заниматься рукоделием. Нельзя отказывать в помощи просящим и ругаться.

Триллион долларов: мужчина был потрясен, увидев свой счет
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Всего одна фраза: Боярский высмеял Черчесова
Выяснилось, кто мог заразить COVID помещенную в кому МакSим
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Жуткие переносчики заразы»: не трогайте их руками
После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
«Сущий ад»: Сумская проехалась по Украине и жестко высказалась
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
традициипраздникизапретыРождество Иоанна Крестителя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы следуете народным запретам?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как получить благословение в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2021 года? Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы не разгневать святого
    2:20:17 7/3/2021
    Как получить благословение в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2021 года? Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы не разгневать святого
    За "дуру" зарезала 8-классника 16-летняя "девочка-монстр", мешавшая играть в волейбол
    2:08:29 7/3/2021
    За "дуру" зарезала 8-классника 16-летняя "девочка-монстр", мешавшая играть в волейбол
    Налог на роскошь не получил одобрение правительства. В чем причина?
    1:45:51 7/3/2021
    Налог на роскошь не получил одобрение правительства. В чем причина?
    БердскНа каких пляжах Бердска можно купаться 3 июля 2021 года после устранения фекальной аварии
    1:29:43 7/3/2021
    На каких пляжах Бердска можно купаться 3 июля 2021 года после устранения фекальной аварии
    После прививки Pfizer умер украинец. Минздрав начал расследование
    12:55:46 7/3/2021
    После прививки Pfizer умер украинец. Минздрав начал расследование
    Hyundai Avante полностью выгорел на Бердском шоссе. Смотрите видео
    12:39:37 7/3/2021
    Hyundai Avante полностью выгорел на Бердском шоссе. Смотрите видео
    БердскКладбищенскую дорогу отремонтируют в Бердске за 15 млн рублей: Но не всю
    12:23:25 7/3/2021
    Кладбищенскую дорогу отремонтируют в Бердске за 15 млн рублей: Но не всю
    Можно ли ходить на кладбище и работать 3 июля в День славления князя Святослава?
    12:20:25 7/3/2021
    Можно ли ходить на кладбище и работать 3 июля в День славления князя Святослава?
    Фанат создал петицию за переигровку матча Евро-2020 между Францией и Швейцарией: Французы проиграли по пенальти
    12:03:38 7/3/2021
    Фанат создал петицию за переигровку матча Евро-2020 между Францией и Швейцарией: Французы проиграли по пенальти
    Авиакомпания «Россия» снова летает в Анталью с 1 июля 2021
    11:29:25 7/3/2021
    Авиакомпания «Россия» снова летает в Анталью с 1 июля 2021