Как получить благословение в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2021 года? Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы не разгневать святого

7 июля 2021 года будет особый день в православии - Рождество Иоанна Предтечи является великим двунадесятым праздником.
Иоанну Крестителю посвящено 7 больших праздников, среди которых особо торжественно отмечается и его Рождество. Это последний ветхозаветный пророк удостоен такой чести, что событие его рождения отмечается наравне с Рождеством Богородицы и Иисуса Христа. Больше церковь ничьи рождества не почитает.
Пророк Иоанн называется Предтечей потому, что он первым начал пророчить пришествие Спасителя, а Крестителем - потому что он, рассказывая всем о том, что скоро придет Мессия, призывал всех своих последователей очиститься от греха и символично омывал людей в водах реки Иорданью Именно этот пророк положил начало Таинству Крещения. Именно у него Иисус принял и свое крещение.
В народе существуют свои традиции и обряды в этот день. Считается, что у того, кто соблюдает строгий пост в этот праздник. исполнятся все желания, а грехи на Страшном Суде будут прощены.
На Рождество Иоанна Предтечи можно собирать корнеплоды и необходимо молиться, посещать храм и соблюдать Апостольский пост.
Строго запрещено сегодня прогонять белую собаку, которая за вами увязалась в пути. А если собака дойдет до дома человека, за которым увязалась, то ее следует пустить во внутрь, поскольку она в этот день приносит в дом благополучие и счастье.
Строго запрещается в этот праздник работать, пользоваться острыми и колющими предметами и заниматься рукоделием. Нельзя отказывать в помощи просящим и ругаться.