Кто такой Александр Мазепов
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Кто такой Александр Мазепов

1:00:437/3/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Июнь 2021 года отличился частым упоминанием некого Александра Мазепова. Кто он, неужели набирающая популярность звезда блогинга?

Александр Мазепов – мем из Тиктока, который появился в начале июня благодаря вирусному видео и спаму в комментариях

Тренды ТикТока стремительно сменяют друг друга. Появляются и исчезают новые треки, лица, мемы. Июнь 2021 года отличился частым упоминанием некого Александра Мазепова. Кто он, неужели набирающая популярность звезда блогинга? И да, и нет.
Короткие ролики блогеров упоминают Александра в самых разных амплуа. Его благодарят за счастливое детство, достижения в спорте и промышленности. «Какой многосторонний человек!», – можно подумать о Мазепове и ошибиться. Потому что он не человек, а случайное имя с фамилией, созданное забавным интернет-сервисом.

Рождённый генератором
10 июня 2021-го тиктокер Ваня Гордеев записал видео, в котором использовал генератор фраз. Этот сервис в ответ на клик мгновенно выдаёт случайные сочетания слов на русском языке. Ваня предложил максимально распространить по ТикТоку то, что выдаст генератор. Фразой оказались имя и фамилия «Александр Мазепов».
Пользователи ТикТока с удовольствием откликнулись, и Александр за несколько дней обрёл популярность. Его имя стало появляться и в видео, и в комментариях под ними. Чуть позже Мазепова стали узнавать в других социальных сетях.

Вызов принят
Персонажу без лица Александру быстро приписали статус национального героя. На виртуальном посту он сменил Азамата Айталиева. Последний, в отличие от Александра, реален, а ТикТок использует для записи зажигательных танцевальных роликов.
Часть тиктокеров призвали бороться с Мазеповым, символом сопротивления стал твёрдый знак. Именно эту букву выдал генератор в ответ на очередной запрос.
В конце июня Ваня Гордеев вернулся к теме Мазепова. Шуточный ролик проходил на пародийной могиле Александра. Ваня скорбел по «погибшему» персонажу. Однако пока мемы с Мазеповым продолжают жить и распространяться.

Явление «прототипа»
Воспользовавшись популярностью темы, в ТикТоке стали появляться реальные тёзки Александра Мазепова. Парни и мужчины с аналогичными данными стали выдавать себя за «того самого». Не каждый получил приток зрителей в ответ.
Наиболее популярный Александр Мазепов набрал 25 тысяч подписчиков в ТикТоке. Его имидж самый простой, а ситуации подчёркнуто-житейские. Видео Александр записывает в одних шортах, демонстрируя голый торс.
Некоторые пользователи ТикТока остаются при мнении, что Гордеев выдал не случайные имя с фамилией, а мем запустил для раскрутки своего знакомого.

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