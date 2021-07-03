Кладбищенскую дорогу отремонтируют в Бердске за 15 млн рублей: Но не всю
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Кладбищенскую дорогу отремонтируют в Бердске за 15 млн рублей: Но не всю

12:23:257/3/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Денег хватит лишь на 950 метров. С учетом прошлогоднего ремонта с разбитым асфальтом останется участок почти 3400 метров.

Дорога на бердское кладбище отремонтирована частично

В ближайшее время продолжится ремонт кладбищенской дороги в Бердске. Уже 5 июля 2021 года состоится электронный аукцион по выбору подрядчика для ремонта проезжей части на ул. Полевой. Именно она ведет к городскому кладбищу. И много лет дорога на бердский погост остается одной из самых разбитых в городе.

Напомним, что в 202 году часть дорожного полотна на Полевой отремонтировали. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прошлым летом привели в порядок 416 метров на деньги, выделенные из депутатского фонда. Депутаты сложились на ремонт кладбищенской дороги — 5 млн рублей. В 2021 году денег городской бюджет дал в три раза больше. Но и их не хватит, чтобы положить новый асфальт на всей улице.

Как сказано в аукционной документации, за 15 млн рублей отремонтируют 950 метров проезжей части от СНТ «Бытовик» в направлении ул. Пионерской. Кроме того, в контракт входит нанесение дорожной разметки на участке в 1380 метров. Впрочем, большая часть дороги, ведущей на бердское кладбище, останется в ямах: ее общая протяженность 4750 метров.

Прием заявок на участие в аукционе уже завершен. Согласно протоколу от 1 июля, к торгам допущены 5 потенциальных подрядчиков. Победителем окажется тот, кто предложит наименьшую цену за свою работу. Дорожники должны завершить ремонт за 15 дней после подписания контракта. По условиям договора, асфальт должен продержаться не менее 5 лет, дорожная разметка — полгода.

По словам вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, ремонт дороги на ул. Полевой пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», но за деньги муниципального бюджета.

- Думаю, что каждый из бердчан проезжал по этой дороге и видел в каком она состоянии. Дорога будет отремонтирована, - заявил вице-мэр 23 июня, в день, когда объявили аукцион на поиск подрядчика для дорожного ремонта.

Захаров отмечал, что разделяет возмущение разбитой дорогой, по которой бердчане отправляют в последний путь своих умерших родных и близких. Но акцентировал 2 июля "Курьер. Среда. Бердск": проезжую часть здесь ремонтируют по мере выделения средств.

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