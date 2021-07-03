Какой сегодня церковный праздник 3 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 3 июляПетров пост (Апостольский)
Священномученика Мефодия, епископа Патарского
Благоверного князя Глеба Владимирского
Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского
Народные праздники
Мефодий Перепелятник
По народному календарю в этот день почитают память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа.
В этот праздник принято охотиться на перепелиную охоту, после которой созывают на ужин друзей и соседей. По народному поверью, если в этот день поймать белого перепела, то удача будет благосклонной всю жизнь.
Если по воздуху летают паутинки, то охота будет удачной.
Приметы
- Если в этот день паук не раскидывает сети – будет дождь или буря, а снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему.
- Если зяблик, сидя на ветке в лесу, заливисто щебечет – быть хорошей погоде.
- Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят.
- Если эха нет в этот день – непогода продолжится, а звонкое эхо предвещает вёдро.
- Лягушки расквакались – перед дождем.
Источник: my-calend