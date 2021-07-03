Какой сегодня церковный праздник 3 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 3 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:307/3/2021Фото: Викигид
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Если в этот день паук не раскидывает сети – будет дождь или буря, а снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему.

церковь
Идет шестой день Петрова поста

Православные праздники 3 июля

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Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского

Народные праздники

Мефодий Перепелятник

По народному календарю в этот день почитают память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа.

В этот праздник принято охотиться на перепелиную охоту, после которой созывают на ужин друзей и соседей. По народному поверью, если в этот день поймать белого перепела, то удача будет благосклонной всю жизнь.

Если по воздуху летают паутинки, то охота будет удачной.

Приметы


  • Если в этот день паук не раскидывает сети – будет дождь или буря, а снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему.
  • Если зяблик, сидя на ветке в лесу, заливисто щебечет – быть хорошей погоде.
  • Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят.
  • Если эха нет в этот день – непогода продолжится, а звонкое эхо предвещает вёдро.
  • Лягушки расквакались – перед дождем.

Источник: my-calend

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