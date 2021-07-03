А поставил ли мэр Бердска вакцину?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

А поставил ли мэр Бердска вакцину?

12:49:247/3/2021
0

Ув. Редакция, у меня к вам просьба сделать репортаж, о том вакцинирован ли наш градоначальник, его заместители и тп?

Ходят слухи, что мэр Бердска поставил вакцину

Ув. Редакция, у меня к вам просьба сделать репортаж, о том вакцинирован ли наш градоначальник, его заместители и тп? Если нет, то почему. Начальники отделов мэрии, миректора МУП-ов и тд.

От редакции: Говорят, мэр поставил)

«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Самый громкий развод»: Тарасов назвал причину ухода от Бузовой
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
вакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А сами вы поставили?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Атомную подлодку "Новосибирск" вывели на испытания в Белое море
    11:21:18 7/2/2021
    Атомную подлодку "Новосибирск" вывели на испытания в Белое море
    Что категорически нельзя и что благоприятно делать на даче 3 и 4 июля по Луне в знаке Овна и Тельца?
    11:20:09 7/2/2021
    Что категорически нельзя и что благоприятно делать на даче 3 и 4 июля по Луне в знаке Овна и Тельца?
    Залечили до смерти: Подросток скончался в психбольнице. Дело не возбуждали год
    11:15:24 7/2/2021
    Залечили до смерти: Подросток скончался в психбольнице. Дело не возбуждали год
    Точную дату пика третьей волны коронавируса рассчитали математики для Новосибирской области
    10:57:37 7/2/2021
    Точную дату пика третьей волны коронавируса рассчитали математики для Новосибирской области
    Пенсионная система обрекает стариков на нищету: Что изменить, перечислил Миронов
    10:40:20 7/2/2021
    Пенсионная система обрекает стариков на нищету: Что изменить, перечислил Миронов
    Причину взрыва в многоквартирном доме объяснил губернатор. Здание придется сносить
    10:27:18 7/2/2021
    Причину взрыва в многоквартирном доме объяснил губернатор. Здание придется сносить
    Антитела к коронавирусу - какая норма переболел, привился, повторно переболел, бессимптомно
    10:25:09 7/2/2021
    Антитела к коронавирусу - какая норма переболел, привился, повторно переболел, бессимптомно
    Лунный календарь сделок, подписания договоров и обращения в инстанции в июле 2021 года: Благоприятные и неблагоприятные дни
    10:20:49 7/2/2021
    Лунный календарь сделок, подписания договоров и обращения в инстанции в июле 2021 года: Благоприятные и неблагоприятные дни
    Кто умрет от ковида и строгое противопоказание к вакцинации от коронавируса назвал доктор Мясников
    9:52:44 7/2/2021
    Кто умрет от ковида и строгое противопоказание к вакцинации от коронавируса назвал доктор Мясников
    С Днём ГИБДД 3 июля: авторские открытки и поздравления по всем правилам
    9:40:58 7/2/2021
    С Днём ГИБДД 3 июля: авторские открытки и поздравления по всем правилам