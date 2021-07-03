А поставил ли мэр Бердска вакцину?

Ув. Редакция, у меня к вам просьба сделать репортаж, о том вакцинирован ли наш градоначальник, его заместители и тп? Если нет, то почему. Начальники отделов мэрии, миректора МУП-ов и тд.
От редакции: Говорят, мэр поставил)
Ув. Редакция, у меня к вам просьба сделать репортаж, о том вакцинирован ли наш градоначальник, его заместители и тп?
Ув. Редакция, у меня к вам просьба сделать репортаж, о том вакцинирован ли наш градоначальник, его заместители и тп? Если нет, то почему. Начальники отделов мэрии, миректора МУП-ов и тд.
От редакции: Говорят, мэр поставил)
От редакции
А сами вы поставили?
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