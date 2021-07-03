Фото: сегодня я нашел пуговицу уже царской России - Бассарабская губерния
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Фото: сегодня я нашел пуговицу уже царской России - Бассарабская губерния

12:58:597/3/2021
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Кроме солдатский землянок мы больше ничего не знаем о Бердском лесе, а он в себе таит много тайн.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал  Лесное эхо:
Доброго времени суток, я уже тут хвастался пуговицей, и тут эксперты сказали, что ничего особенного, потерял почтальон. У кого то банка, полно, навалом этого добра, валяется везде. А вот сегодня я пошел снова на тоже место и нашел 5 копеек 1930 года.

Это обычная находка, ничего редкого и ценного и этих презренных советов, я надолбил уже там штук 100 и я все время думал, что это потеряли солдаты, но что то много то солдаты денег потеряли и все монеты 30-х годов и когда я стал там находить монеты царской России, то я уже стал сомневаться, что это солдатские потеряшки. Что-то видимо там было еще до второй мировой войны, а вот что, для меня это пока остается тайной. И вот сегодня я нашел там пуговицу уже царской России - Бассарабская губерния. Вот что она там делает? Кроме солдатский землянок мы больше ничего не знаем о Бердском лесе, а он в себе таит много тайн.

А вот сегодня я пошел снова на тоже место и нашел 5 копеек 1930 года А вот сегодня я пошел снова на тоже место и нашел 5 копеек 1930 года

А вот сегодня я пошел снова на тоже место и нашел 5 копеек 1930 года А вот сегодня я пошел снова на тоже место и нашел 5 копеек 1930 года

И вот сегодня я нашел там пуговицу уже царской России - Бассарабская губерния И вот сегодня я нашел там пуговицу уже царской России - Бассарабская губерния

И вот сегодня я нашел там пуговицу уже царской России - Бассарабская губерния И вот сегодня я нашел там пуговицу уже царской России - Бассарабская губерния

От Галины Коморниковой: Лесное эхо, я вам пишу-пишу, а вы молчите) Возьмите меня с собой в лес. Я не буду ничего писать. Очень хочется увидеть, как вы находите эту чудесные пуговицы)

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