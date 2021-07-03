В полуфинале Евро-2020 играют сборные Италии и Испании
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В полуфинале Евро-2020 играют сборные Италии и Испании

8:33:127/3/2021
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Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Унай Симон и Сесар Аспиликуэта празднуют выход в полуфинал UEFA via Getty Images
Унай Симон и Сесар Аспиликуэта празднуют выход в полуфинал
UEFA via Getty Images


Сборная Италии обыграла Бельгию в 1/4 финала Евро-2020 2 июля. Для итальянской команды эта победа стала 15-й подряд в рамках чемпионата Европы, с учетом отборочного турнира.

По сообщению Opta, для сборной Италии вчерашняя игра - рекорд. У нее теперь 15 побед в рамках отборочного турнира. До этого рекорд был у Бельгии -  до этого 14 встреч Евро подряд.


В полуфинале сборная Италии встретится с командой Испании, которая обыграла сборную Швейцарии  (1:1, 3:1 - по пенальти).

Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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