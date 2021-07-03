Запрет на ввоз сахара и мороженого с Украины ввело российское правительство
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Запрет на ввоз сахара и мороженого с Украины ввело российское правительство

8:53:587/3/2021
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Кроме этого, ограничен ввоз в Россию лесоматериалов разных видов, ящиков, коробок и упаковочных клеток.

сахар
Правительство России запретило ввозить сахар, макароны и другие продукты с Украины

Российское правительство расширило список продуктов и товаров, запрещенных к ввозу в страну из Украины. Тем самым расширен реестр, установленный постановлением от 29 декабря 2018 года, сообщается на портале правовой информации 2 июля.

Новым постановлением в список запрещенных продуктов вошли сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп томатный, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, а также заготовки для их приготовления, минеральная вода и газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое и прочие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие.

Кроме того, запрещен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн или менее, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски, продукты, используемые для кормления животных, жмыхи.

Также ограничен ввоз лесоматериалов разных видов, ящиков, коробок, упаковочных клеток, барабанов, поддонов ящичных и прочих погрузочных щитов.

Напомним, 22 октября 2018 года президент Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физлиц, а также в отношении контролируемых ими и юрлицами организаций, определены замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

В санкционный список изначально вошли 322 физических лица и 68 компаний Украины, позднее он был расширен - до 849 физических и 84 организаций.

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