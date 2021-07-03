Гороскоп на 4 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

Овен
Вам сегодня стоит быть настороже. Ничего экстраординарного не произойдет, однако, внимательность терять не следует. При первых признаках проблемы - ее стоит сразу решить. Друзья хотят с вами пообщаться.
Телец
Если вы решили повернуть реки вспять в ваших отношениях с партнером, то вы зря это делаете. Вы можете откровенно поговорить и сделать свои выводы. Займитесь домом и наведением порядка.
Близнецы
День смело можно посвятить шопингу и покупкам, тем более, если вы давно планировали это сделать. Если вы находитесь в поезде - ни в коем случае не поддавайтесь соблазну изменить маршрут.
Рак
Если вам сегодня хочется пожертвовать собой, то делать это стоит только ради своей семьи - откажитесь от помощи всем подряд. Особенно благоприятно будет, если вы займетесь домом и детьми.
Лев
Вас сегодня захотели поэксплуатировать и не дали выспаться? Ну что ж, так бывает. Может просто по вам соскучились и хотят вашего внимания? В любом случае - не стоит обижаться.
Дева
Сегодня для вас день пройдет вообще без всяких планов - они будут менять на ходу. С утра вы будете рваться поработать. но после обеда все круто перемениться. И это к лучшему. Отдохните.
Весы
Если что-то нужно сделать - не откладывайте на завтра, тем более, что весь день у вас свободен и вы очень многое успеете сделать. В личной жизни нужно больше инициативы.
Скорпион
Вам сегодня нужно заняться тем, что давно не завершается. Никто кроме вас старые дела не закончит, да и они ведь тяготят вас. Можно ждать хороших новостей и планировать поездку.
Стрелец
Этот день для вас сложится очень благоприятно. Все, что захотите - сможете сделать. Главное - расписать бюджет на месяц вперед и не превышать лимит покупок.
Козерог
Вас сегодня оценят по достоинству, а также заметят вашу знания и опыт. Можно использовать день для работы - он пройдет благоприятно, даже если дома.
Водолей
Вы сегодня встали не стой ноги? Да нет, просто ваши планы на день не совпали с планами ваших родных. Немного пообижайтесь, а потом любимый человек поднимет вам настроение.
Рыбы
Этот день для вас будет очень насыщен неожиданностями и и очень эмоциональными событиями. Вы сможете встряхнуться и получить свою дозу адреналина. Хорошо заниматься спортом.