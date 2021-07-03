КТ не делают в разгар третье волны коронавируса в ЦГБ Бердска: Минздрав назвал причину

После публикации "Курьер. Среда. Бердск" о невозможности пройти в Бердской горбольницы компьютерную томографию в том числе пациентам с подозрением на коронавирус, минздрав ответил.
В ведомстве опровергли сведения о поломке единственного в Бердске аппарата КТ.
«Информация о поломке КТ недостоверна. В настоящее время в Бердской ЦГБ проводится реконструкция помещений для организации на базе больницы центра амбулаторной онкологической помощи. В том числе помещения, где был установлен компьютерный томограф. По этой причине КТ в Бердской ЦГБ временно не проводится», - цитирует "АиФ" пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
И подтвердили, что пациентов, которым требуется данное исследование, направляют в другие клиники области.
В ведомстве напомнили, что центр амбулаторной онкопомощи Бердской ЦГБ, который откроют в 2021 году, будет оснащен и новым КТ, и оборудованием для МРТ.
Напомним, бердчане в последнее время неоднократно сообщали о том, что в городе нет возможности пройти компьютерную томографию. Сложно поверить, что в городе с населением более 100 тысяч человек всего один работающий рентген-кабинет, где можно сделать флюорографию, и ни одного работающего КТ.
- У нас очень хорошие врачи, они могут без современного обследования и поставить диагноз, и лечить. Но это стыдно. В Новосибирск приезжаю делать КТ, все уже знают, из Бердска. Все наши едут потому что, - рассказывала "Курьер. Среда. Бердск" 1 июля пациентка второй поликлиники.
- Вроде ж работал две недели назад КТ у нас, соседка проходила по направлению?- уточняли в очереди в красной зоне.
2 июля «Курьер. Среда. Бердск» в колл-центре взрослого поликлинического отделения уточнил, работает ли КТ в Бердске.
- Не работал КТ, но вы уточните по телефону 4-34-80, - ответили в колл-центре.
- КТ не работает. Когда будет работать? Да кто ж вам скажет, если только сегодня начали ремонтировать, - ответили в регистратуре.
В Новосибирской области растет число заболевщих коронавирусной инфекцией. Да и кроме ковида, КТ необходим при диагностике и лечении множества других заболеваний. Только платно можно сделать томограмму больному жителю Бердска.
А врачи оказываются виноватыми, когда не могут назначить КТ больному и советуют обратиться в платную клинику.