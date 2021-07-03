КТ не делают в разгар третье волны коронавируса в ЦГБ Бердска: Минздрав назвал причину
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

КТ не делают в разгар третье волны коронавируса в ЦГБ Бердска: Минздрав назвал причину

10:01:297/3/2021Фото: pixabay.com
0

В ведомстве подтвердили, что пациентов-бердчан, которым требуется данное исследование, направляют в другие клиники области.

томограф
Томограф находится в хирургическом отделении бердской ЦГБ

После публикации "Курьер. Среда. Бердск" о невозможности пройти в Бердской горбольницы компьютерную томографию в том числе пациентам с подозрением на коронавирус, минздрав ответил.
В ведомстве опровергли сведения о поломке единственного в Бердске аппарата КТ.

«Информация о поломке КТ недостоверна. В настоящее время в Бердской ЦГБ проводится реконструкция помещений для организации на базе больницы центра амбулаторной онкологической помощи. В том числе помещения, где был установлен компьютерный томограф. По этой причине КТ в Бердской ЦГБ временно не проводится», - цитирует "АиФ" пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

И подтвердили, что пациентов, которым требуется данное исследование, направляют в другие клиники области.

В ведомстве напомнили, что центр амбулаторной онкопомощи Бердской ЦГБ, который откроют в 2021 году, будет оснащен и новым КТ,  и оборудованием для МРТ.

Напомним, бердчане в последнее время неоднократно сообщали о том, что в городе нет возможности пройти компьютерную томографию. Сложно поверить, что в городе с населением более 100 тысяч человек всего один работающий рентген-кабинет, где можно сделать флюорографию, и ни одного работающего КТ.

- У нас очень хорошие врачи, они могут без современного обследования и поставить диагноз, и лечить. Но это стыдно. В Новосибирск приезжаю делать КТ, все уже знают, из Бердска. Все наши едут потому что, - рассказывала "Курьер. Среда. Бердск" 1 июля пациентка второй поликлиники.

- Вроде ж работал две недели назад КТ у нас, соседка проходила по направлению?- уточняли в очереди в красной зоне.

2 июля «Курьер. Среда. Бердск» в колл-центре взрослого поликлинического отделения уточнил, работает ли КТ в Бердске.

- Не работал КТ, но вы уточните по телефону 4-34-80, - ответили в колл-центре.

- КТ не работает. Когда будет работать? Да кто ж вам скажет, если только сегодня начали ремонтировать, - ответили в регистратуре.

В Новосибирской области растет число заболевщих коронавирусной инфекцией. Да и кроме ковида, КТ необходим при диагностике и лечении множества других заболеваний. Только платно можно сделать томограмму больному жителю Бердска.

А врачи оказываются виноватыми, когда не могут назначить КТ больному и советуют обратиться в платную клинику.

Россиянам раскрыли простейший способ лишиться квартиры
Беллуччи в соблазнительном образе приковала к себе внимание
Ученые раскрыли ранние признаки заражения коронавирусом
Аршавин предложил кандидатуру на смену Черчесову
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко
Гречка способна вызвать проблемы со здоровьем
«Температура будет повышаться»: чего ждать москвичам в июле
«Температура будет меняться»: чем июль удивит москвичей
обследованиякоронавирускомпьютерный томографрентген-кабинет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Временные трудности?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Путин наградил актера и музыканта Петра Мамонова орденом
    9:22:42 7/3/2021
    Путин наградил актера и музыканта Петра Мамонова орденом
    Календарь дачника на 3 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:08 7/3/2021
    Календарь дачника на 3 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Необычные поздравления на Международный день кооперации 3 июля 2021 года
    9:05:34 7/3/2021
    Необычные поздравления на Международный день кооперации 3 июля 2021 года
    Запрет на ввоз сахара и мороженого с Украины ввело российское правительство
    8:53:58 7/3/2021
    Запрет на ввоз сахара и мороженого с Украины ввело российское правительство
    В полуфинале Евро-2020 играют сборные Италии и Испании
    8:33:12 7/3/2021
    В полуфинале Евро-2020 играют сборные Италии и Испании
    Какой сегодня церковный праздник 3 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:30 7/3/2021
    Какой сегодня церковный праздник 3 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 июля 2021 в России и мире
    7:40:12 7/3/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 июля 2021 в России и мире
    БердскПогода в Бердске 3 июля 2021: что порадует - дождь или жара?
    6:30:32 7/3/2021
    Погода в Бердске 3 июля 2021: что порадует - дождь или жара?
    В День ГИБДД по всем правилам шустрые поздравки и открытки для каждого 3 июля 2021 года
    6:06:52 7/3/2021
    В День ГИБДД по всем правилам шустрые поздравки и открытки для каждого 3 июля 2021 года
    БердскСильная магнитная буря 3 июля 2021: Как метеопатам выдержать 12-часовой магнитный шторм
    5:45:23 7/3/2021
    Сильная магнитная буря 3 июля 2021: Как метеопатам выдержать 12-часовой магнитный шторм