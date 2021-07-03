2 сильнейших бури в июле 2021: Даты катаклизмов и возможные последствия для здоровья

Метеозависимым в середине июля придется не легко. Первая буря ударит 4 июля, но она будет однодневной и мощность ее удара будет около 4 баллов. Сильного недомогания она не принесет. А вот позже стоит ожидать две магнитных бури по два дня продолжительностью с разрывом в одни сутки.
Первая двухдневная магнитная буря ожидается с 8 по 10 июля, затем будет перерыв на один день и вторая буря ударит с 11 по 13 июля. Мощность первой бури будет 4-5 баллов (на усиление), вторая будет мощностью 5 баллов.
Метеочувствительные люди приближение бури ощущают немного заранее, а потому дневного перерыва могут не заметить. Получается, что для таких людей неблагоприятный период растянется на 5 дней начиная с 8 июля и закачивая 13-ым числом включительно.
Следует ожидать сильных головных болей, перепадов артериального давления, способных перерасти из-за длительного неблагоприятного воздействия магнитных колебаний в гипертонические кризы, может учащаться или замедляться пульс. Обостряются все имеющиеся хронические заболевания или проблемы со здоровьем.
Первыми под удар попадают нервные клетки и мелкие сосуды. Поэтому крайне важно не испытывать стресса, а значит не нервничать и сохранять максимально позитивный настрой. Откажитесь в первую очередь от кофе и других тонизирующих напитков - они неблагоприятно сказываются на тонусе сосудов.
Отдыхайте чаще, высыпайтесь, гуляйте, не пренебрегайте утренней гимнастикой и контрастным душем. Измените питание в сторону более легкого.