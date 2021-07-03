Налог на роскошь не получил одобрение правительства. В чем причина?
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03.07
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Налог на роскошь не получил одобрение правительства. В чем причина?

1:45:517/3/2021Фото: Flickr
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По предложению справедливороссов, налог на роскошь должны платить владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей.

В правительстве отказали в ведении налога на роскошь

В комиссии правительства РФ не стали поддерживать инициативу фракции "Справедливая Россия", предложенную Сергеем Мироновым и вице-спикером Госдумы Игорем Ананских.

По предложению парламентариев, налог на роскошь должен был быть введен для тех, у кого есть жилая недвижимость и земельные участки начиная от 50 млн рублей. Также к дополнительному налогу предлагалось привлечь владельцев автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. Налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости объекта недвижимости, для автомобилей - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7% были предусмотрены инициаторами законопроекта.

Комиссия правительства вынесла отрицательное заключение по предложению парламентариев, пояснив его тем, что имущество "уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)", которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости. "Так, например, с 1 января 2014 года предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей".

По мнению комиссии правительства, таким образом они отказываются от двойного налогообложения имущества. Документ пока не внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

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