На каких пляжах Бердска можно купаться 3 июля 2021 года после устранения фекальной аварии
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На каких пляжах Бердска можно купаться 3 июля 2021 года после устранения фекальной аварии

1:29:437/3/2021,Анастасия Солодкова
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Бердчане хотят провести жаркие выходные на побережье Обского моря и Бердского залива. Не опасно ли это?

Пляж "Старый Бердск" официально открыт для отдыхающих

В субботу бердчане обратились в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" с просьбой объяснить ситуацию с загрязнением Обского моря в связи с аварией на канализационном коллекторе. Горожане спрашивают, на каких бердских пляжах можно купаться в жаркие выходные 3-4 июля.

- В связи с аварией на канализационном коллекторе, хотелось бы узнать какие пляжи официально закрыты для купания, в каких купаться безопасно. Например, пляж "На камнях" находится выше по течению, и теоретически загрязнения туда не попадают. Сейчас жаркие, солнечные дни, дети просятся на пляж. Не могли бы вы дать разъяснения по этому вопросу, я думаю этот вопрос актуален для многих бердчан и жителей Советского района, - поинтересовалась Алена Дядькова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", аварию на канализационном коллекторе вечером 2 июля устранили рабочие бердского Комбината бытовых услуг. По словам директора КБУ анатолия Пронюшкина, сточные воды больше не вытекают наружу. Напомним, что они сутки попадали в Новосибирское водохранилище в районе Нового поселка Бердска, где есть популярные у местных жителей пляжи.

Впрочем, Пронюшкин заявлял, что стоки прошли естественную очистку почвой и песком, а специфический запах на пляже отсутствует.

Несмотря на то, что эксперты только в пятницу вечером взяли пробы воды на анализ и результаты их пока неизвестны, люди 2 июля активно купались в районе железнодорожной станции Береговой - недалеко от места коммунальной аварии.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", на 3 июля в Бердске официально открыты все пляжи, за исключением побережья в парке "На камнях". Там, по словам старшего инспектора ГИМС Олега Колобова, пока не подготовлены матросы-спасатели. А это является обязательным условием для разрешение на открытие пляжа.

-Открылись и "Старый Бердск", и "Дюны". "На камнях" не обучил матросов-спасателей и не получил официального разрешения, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" в субботу Колобов.

Относительно возможности купания в Обском море в районе фекальной аварии он сообщил, что следует получить официальное заключение Роспотребнадзора.

- Они проверят воду. И если она не соответствует нормам, то администрация пляжа вывешивает информацию о том, что купание запрещено - выставляет соответствующие запрещающие знаки. А люди сами решают лезть им в воду или нет, - отметил инспектор, посоветовав бердчанам дождаться официального ответа Роспотребнадзора.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первыми открылись пляжи пансионата "Былина" и санатория "Сосновка", которые находятся в Речкуновской зоне на берегу Бердского залива.

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