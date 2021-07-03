За "дуру" зарезала 8-классника 16-летняя "девочка-монстр", мешавшая играть в волейбол

После резонансного убийства подростка в центре поселка Кузнецовка Братского района, окружающие пытаются понять, как такое могло произойти. Девушку, зарезавшую школьника никто не характеризует положительно, о ней говорят, сто она могла ударить просто за то, что ей не понравилось, как на нее посмотрели.
1 июля 16-летняя во время ссоры ударила подростка в грудь ножом-бабочкой, после чего тот умер в машине скорой помощи по дороге в медучреждение. Похороны убитого пройдут 4 июля, девушку арестовали на два месяца. О том как все произошло, узнали у местных жителей в «МК».
— Ребята толпой играли в волейбол, когда к ним подошла эта девочка и начала мешать, — рассказывает один из свидетелей. — Антон (имя 8-классника изменено) назвал ее «дурой». В ответ она предложила ему отойти и поговорить. Они повздорили. Потом она внезапно достала из кармана нож-бабочку и ударила Антона в грудь.
По рассказам очевидцев, никто не понял что произошло, сам пострадавший в недоумении поднял футболку, пытаясь понять, что с ним, а потом начал хрипеть и задыхаться. У его было проткнуто легкое и задето сердце, шансов выжить ему не оставили.
— Алла (имя изменено) внешне очень напоминала парня. Была мужеподобной, очень агрессивной, мы часто сомневались в ее адекватности, — говорит ее знакомая Татьяна. — Алле ничего не стоило пустить в ход кулаки. Повод мог быть любой. Она могла не так понять сказанное в ее адрес и сходу ударить. Или просто за косой взгляд в ее сторону.
По словам жителей поселка, арестованная живет в многодетной семье, родители с ней не справлялись, после школы она ушла в техникум, из которого потом забрала документы.
Погибший 8-классник был полной противоположностью девушке, о нем рассказали как о позитивном парне, не вступающем в конфликты.
— Антон был очень светлым, веселым, позитивным человеком, — говорит его друг Владимир. — Его никто не видел грустным. Он всем поднимал настроение, во всем помогал. Был очень доброжелательным. Он никогда не встревал в ссоры, был вообще бесконфликтным. Сейчас все в недоумении, зачем этой 16-летней девушке нужно было выдумывать, что он, якобы, ее маму обозвал. Этого не было. Она это придумала, чтобы оправдать свое нападение с ножом. Похоже, девочка-монстр просто искала жертву, на ком можно было сорвать злость.
Друзья погибшего рассказали, что во время проведения следственного эксперимента, Алла, улыбаясь показывала, как наносила удары.
Подозреваемую в убийстве 8-классника суд арестовал пока на 2 месяца.