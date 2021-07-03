Мощи святого Александра Невского привезли в Новосибирск. Где и когда можно приложиться к святыне

2 июля в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска состоялась встреча православной святыни - мощей святого благоверного князя Александра Невского. Здесь они будут находиться до 6 июля. Приложиться к святым мощам можно будет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции, пишут на сайте Искитимской епархии.
Принесение совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и содействию Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира.
В год 800-летия со дня рождения великого князя, ратовавшего за единство Русской земли, поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. 12 июня, в День России, одновременно начались 4 крестных хода со святыми мощами:
- «исторический крестный ход» начнётся в Москве в Храме Христа Спасителя и пройдет по местам жизни и деятельности князя, а также по маршруту перемещения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург, которое состоялось в 1723 году;
- крестный ход по Центральной России и Беларуси начнется в Давидовой Пустыни (Чеховский район Московская область) и охватит 28 городов союзного государства России и Белоруссии;
- южный крестный ход пройдет по 15 городам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Ковчег с мощами отправится по этому пути из Ростова-на-Дону;
- восточный путь пройдет по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Начальная точка крестного пути – Екатеринбург.
Общая протяженность четырех маршрутов – около 25 000 км.