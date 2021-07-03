Растущая и убывающая луна в июле 2021: Благоприятные даты для стрижек и маникюра

С давних времен было подмечено, что положение луны на небе оказывает разное влияние на разные процессы в нашей жизни и в нашем организме. Самая распространенная примета - стрижка волос на растущую луну ускоряет рост волос. По большому счету это действительно так, однако нужно еще учитывать положение луны в разных знаках зодиака - они тоже влияют на конечный результат.
То же самое касается вмешательства и с ногтями. На каждую манипуляцию есть свои удачные дни, а те дни, когда все процедуры благоприятны - считаются самыми лучшими для проведения маникюра или педикюра.
Выбор неудачного дня может испортить не только внешний вид, но и здоровье волос и ногтей, а результаты окрашивания или покрытия ногтей могут вас не обрадовать или продержаться недолго.
В общем - перед походом к мастеру - сверьте даты с лунным календарем - он поможет вам всегда выглядеть сногсшибательно.
Самые хорошие дни для стрижки в июле 2021 года: 3, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31 июля.
Самые плохие дни для стрижки в июле 2021 года: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 20, 24, 29 июля.
Лучшие дни для окраски волос в июле 2021 года: 4, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 31 июля.
Не подходящие дни для окраски волос в июле 2021 года: 1, 3, 5, 6, 9, 14, 20, 24, 29 июля.
Удачные дни для маникюра, педикюра в июле 2021 года: 4, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 29, 31 июля.
Неудачные дни для маникюра, педикюра в июле 2021 года: 2, 3, 6, 9, 10, 15, 12, 13, 20, 22, 24, 27 июля.