Растущая и убывающая луна в июле 2021: Благоприятные даты для стрижек и маникюра
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Растущая и убывающая луна в июле 2021: Благоприятные даты для стрижек и маникюра

6:20:297/3/2021Фото: pxhere
0

Выбор неудачного дня может испортить не только внешний вид, но и здоровье волос и ногтей, а результаты окрашивания или покрытия ногтей могут вас не обрадовать или продержаться недолго. 

фен, прическа
Для красоты тоже есть свой лунный календарь

С давних времен было подмечено, что положение луны на небе оказывает разное влияние на разные процессы в нашей жизни и в нашем организме. Самая распространенная примета - стрижка волос на растущую луну ускоряет рост волос. По большому счету это действительно так, однако нужно еще учитывать положение луны в разных знаках зодиака - они тоже влияют на конечный результат.

То же самое касается вмешательства и с ногтями. На каждую манипуляцию есть свои удачные дни, а те дни, когда все процедуры благоприятны - считаются самыми лучшими для проведения маникюра или педикюра.

Выбор неудачного дня может испортить не только внешний вид, но и здоровье волос и ногтей, а результаты окрашивания или покрытия ногтей могут вас не обрадовать или продержаться недолго.

В общем - перед походом к мастеру - сверьте даты с лунным календарем - он поможет вам всегда выглядеть сногсшибательно.

Самые хорошие дни для стрижки в июле 2021 года: 3, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31 июля.

Самые плохие дни для стрижки в июле 2021 года: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 20, 24, 29 июля.

Лучшие дни для окраски волос в июле 2021 года: 4, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 31 июля.

Не подходящие  дни для окраски волос в июле 2021 года: 1, 3, 5, 6, 9, 14, 20, 24, 29 июля.

Удачные  дни для маникюра, педикюра в июле 2021 года: 4, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 29, 31 июля.

Неудачные дни для маникюра, педикюра в июле 2021 года: 2, 3, 6, 9, 10, 15, 12, 13, 20, 22, 24, 27 июля.

Американский миллиардер предсказал новую пандемию
Где в России самые высокие пенсии по старости
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
Выяснилось, кто мог заразить COVID помещенную в кому МакSим
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Хуже не будет»: Тарасова не побоялась высказаться о Черчесове
Норкин в очередной раз рассмешил студию анекдотом про QR-коды
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
«Случается раз в 10 лет»: на РФ надвигается сильнейшая аномалия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Для каких процедур вы сверяетесь с лунным календарем?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Растущая и убывающая луна в июле 2021: Благоприятные даты для стрижек и маникюра
    6:20:29 7/3/2021
    Растущая и убывающая луна в июле 2021: Благоприятные даты для стрижек и маникюра
    У обвиняемого в мошенничестве депутата Морозова заберет мандат 8 июля заксобрание Новосибирской области
    6:05:37 7/3/2021
    У обвиняемого в мошенничестве депутата Морозова заберет мандат 8 июля заксобрание Новосибирской области
    Выплаты на детей и льготы семьям: Какие законы вступили в силу с 1 июля 2021
    5:42:49 7/3/2021
    Выплаты на детей и льготы семьям: Какие законы вступили в силу с 1 июля 2021
    2 сильнейших бури в июле 2021: Даты катаклизмов и возможные последствия для здоровья
    5:20:45 7/3/2021
    2 сильнейших бури в июле 2021: Даты катаклизмов и возможные последствия для здоровья
    Как болеют коронавирусом привытые от инфекции люди, рассказал иммунолог
    5:14:36 7/3/2021
    Как болеют коронавирусом привытые от инфекции люди, рассказал иммунолог
    БердскОтключат горячую воду на 5 дней в Бердске. Узнайте адреса "счастливчиков"
    4:59:45 7/3/2021
    Отключат горячую воду на 5 дней в Бердске. Узнайте адреса "счастливчиков"
    Бердск«Зеленые» назвали претендентов на депутатские мандаты горсовета Бердска. Список фамилий
    4:31:32 7/3/2021
    «Зеленые» назвали претендентов на депутатские мандаты горсовета Бердска. Список фамилий
    Все магические звездопады 2021 года: точные даты и названия
    4:20:19 7/3/2021
    Все магические звездопады 2021 года: точные даты и названия
    Умерла супруга вице-спикера заксобрания Новосибирской области Владимира Карпова
    4:12:56 7/3/2021
    Умерла супруга вице-спикера заксобрания Новосибирской области Владимира Карпова
    Губернатор разрешил массовую агитацию в разгар коронавируса кандидатам в депутаты в Новосибирской области. Полный текст постановления
    3:46:50 7/3/2021
    Губернатор разрешил массовую агитацию в разгар коронавируса кандидатам в депутаты в Новосибирской области. Полный текст постановления