Губернатор разрешил массовую агитацию в разгар коронавируса кандидатам в депутаты в Новосибирской области. Полный текст постановления

Властями Новосибирской области сделано исключение в правилах об ограничениях на проведение массовых мероприятий в регионе для участников съездов партий и других объединений, участвующих в выборах в Госдуму РФ.
Для формирования наказов избирателей будут проводиться встречи с кандидатами в депутаты Государственной думы России. Постановление, в котором разрешено проведение данных мероприятий подписано губернатором Андреем Травниковым.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", режим повышенной готовности в регионе был продлен до 30 сентября, проведение массовых мероприятий может состоятся только при 50% заполняемости залов.
Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября, голосование будет проходить в течение трех дней, начиная с 17 сентября. В единый день голосования бердчане будут выбирать депутатов горсовета Бердска. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", агитировать претенденты на депутатский мандат имеют право сразу после подачи документов на регистрацию в качестве кандидатов в избирком.
Постановление
от 28.06.2021 № 150
г. Новосибирск
О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 22.06.2021 № 001/001-6036-2021) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» следующие изменения:
1) в абзаце втором цифры «30.06.2021» заменить цифрами «30.09.2021»;
2) в пункте 1 цифры «30.06.2021» заменить цифрами «30.09.2021».
2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «от 19.05.2021 № 001/001-4828-2021» дополнить словами «, от 22.06.2021 № 001/001-6036-2021»;
2) в абзаце втором цифры «30.06.2021» заменить цифрами «30.09.2021»;
3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что ограничения, установленные подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования; делегатов и участников съездов (конференций, общих собраний) политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, иных избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти Новосибирской области и представительных органов местного самоуправления на территории Новосибирской области, иных участников собраний (встреч) избирателей, в том числе для формирования предложений по наказам избирателей депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти Новосибирской области, представительных органов муниципальных образований Новосибирской области, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции (далее – оперативный штаб).».