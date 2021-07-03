Почему нельзя оглядываться после похорон на кладбище?

Самое страшное и непонятное горе для живого человека - это похороны близкого или родного человека. Что там, после смерти: это конец или продолжение чего-то? Никто их ныне живущих не может ответить на этот вопрос.
Кто-то предпочитает верить, что жизнь души после смерти продолжается, кто-то верит во что-то иное. Но вся эта вера - не более чем надежда, что будет там потом - никто не знает. Поэтому такое событие, как похороны, в народе всегда обрастало своими приметами.
Каждый толковал действия на кладбище по-своему и для каждого действия было свое значение, которое носило практически ритуальный характер.
Одна из распространенных народных примет говорит о том, что уходя с кладбища после похорон, нельзя оборачиваться назад. Якобы душа умершего может воспринять это как приглашение последовать за вами и пойдет за вами, а не туда, куда ей нужно. Значит - может заблудиться здесь, в этом мире, и застрять между двух миров.
Однако верить во все эти суеверия не следует, так как церковь говорит, что нет такой приметы с точки зрения христианства. Душа умершего всегда знает, куда ей направляться, потому что вплоть до 40 дней с ней рядом находится ангел хранитель, которые помогает душе адаптироваться в новом мире и только на 40-ой день, когда Господом решается участь души - где ей быть до Страшного суда - в раю или в аду - ангел покидает ее.
Именно поэтому все 40 дней, а особенно на 9 и на 40 день, живым следует молиться за умершего, делать добрые дела, которые будут засчитываться душе умершего. Только наши молитвы могут помочь умершим оправдваться перед Богом за все плохое, что было совершено этим человеком при жизни.