Журналист "похоронил" певицу МакSим: В ток-шоу он не дал ей шансов на выздоровление

Во время программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» в студии обсуждались вопросы пандемии и состояние певицы МакSим, которая находится сейчас в реанимации.
- Вот у вас программа называется «Певица МакSим: между жизнью и смертью». Но давайте будем честны: я прочитал, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%. То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет, — заявил журналист Антон Красовский, вызвав шок у зрителей.
У журналиста нет медицинского образование и делать выводы, как специалист, он не может. В то же время родные Марины Абросимовой просят тишины и помолиться за человека, находящегося в коме.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", у МакSим уже 80% поражения легких, она находится в искусственной коме. Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. Певица находится под аппаратом ЭКМО, который задействуют для того, чтобы органы пациента насыщались кислородом.