Журналист "похоронил" певицу МакSим: В ток-шоу он не дал ей шансов на выздоровление
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Журналист "похоронил" певицу МакSим: В ток-шоу он не дал ей шансов на выздоровление

3:01:337/3/2021Фото: Вы следите за состоянием певицы?
0

Антон Красовский в эфире передачи с Малаховым заявил, что процент выживаемости после аппарата ЭКМО, под которым находится певица, не более 2%.

МакSим, находящаяся в коме, имеет 2% шансов на выживание - журналист

Во время программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» в студии обсуждались вопросы пандемии и состояние певицы МакSим, которая находится сейчас в реанимации.

- Вот у вас программа называется «Певица МакSим: между жизнью и смертью». Но давайте будем честны: я прочитал, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%. То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет, — заявил журналист Антон Красовский, вызвав шок у зрителей.

У журналиста нет медицинского образование и делать выводы, как специалист, он не может. В то же время родные Марины Абросимовой просят тишины и помолиться за человека, находящегося в коме.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", у МакSим уже 80% поражения легких, она находится в искусственной коме. Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. Певица находится под аппаратом ЭКМО, который задействуют для того, чтобы органы пациента насыщались кислородом.

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Умерла на 57-м году жизни: названа причина смерти Драгунской
Список признаков COVID-19 нового типа
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
певица в комешансы на выздоровлениепередача на телевидении
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскГорын сколотил новую "банду" вымогателей и мошенников в Бердске, отсидев срок за аналогичные преступления
    2:42:52 7/3/2021
    Горын сколотил новую "банду" вымогателей и мошенников в Бердске, отсидев срок за аналогичные преступления
    Мощи святого Александра Невского привезли в Новосибирск. Где и когда можно приложиться к святыне
    2:28:26 7/3/2021
    Мощи святого Александра Невского привезли в Новосибирск. Где и когда можно приложиться к святыне
    Как получить благословение в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2021 года? Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы не разгневать святого
    2:20:17 7/3/2021
    Как получить благословение в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля 2021 года? Что можно и нельзя делать в этот день, чтобы не разгневать святого
    За "дуру" зарезала 8-классника 16-летняя "девочка-монстр", мешавшая играть в волейбол
    2:08:29 7/3/2021
    За "дуру" зарезала 8-классника 16-летняя "девочка-монстр", мешавшая играть в волейбол
    Налог на роскошь не получил одобрение правительства. В чем причина?
    1:45:51 7/3/2021
    Налог на роскошь не получил одобрение правительства. В чем причина?
    БердскНа каких пляжах Бердска можно купаться 3 июля 2021 года после устранения фекальной аварии
    1:29:43 7/3/2021
    На каких пляжах Бердска можно купаться 3 июля 2021 года после устранения фекальной аварии
    После прививки Pfizer умер украинец. Минздрав начал расследование
    12:55:46 7/3/2021
    После прививки Pfizer умер украинец. Минздрав начал расследование
    Hyundai Avante полностью выгорел на Бердском шоссе. Смотрите видео
    12:39:37 7/3/2021
    Hyundai Avante полностью выгорел на Бердском шоссе. Смотрите видео
    БердскКладбищенскую дорогу отремонтируют в Бердске за 15 млн рублей: Но не всю
    12:23:25 7/3/2021
    Кладбищенскую дорогу отремонтируют в Бердске за 15 млн рублей: Но не всю
    Можно ли ходить на кладбище и работать 3 июля в День славления князя Святослава?
    12:20:25 7/3/2021
    Можно ли ходить на кладбище и работать 3 июля в День славления князя Святослава?