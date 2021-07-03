Главные дела по лунному календарю в саду и на грядках с 5 по 11 июля по лунному календарю
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Главные дела по лунному календарю в саду и на грядках с 5 по 11 июля по лунному календарю

9:20:437/3/2021Фото: pxhere
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Период с 5 по 9 июля включительно - период убывающей луны. 10 июля случится новолуние, после которого луна начнет вновь набирать силу.

огород
До 10 июля - убывающая луна

Как правило, к этому времени на огородах и дачах уже все основное посеяно и посажено. Но это не говорит о том, что больше делать ничего не нужно. Сорняки растут, земля сохнет и нуждается в поливе. Урожай активно зреет, а значит кое-каким культурам все равно нужны подкормки, помидорам- пасынкование.

5 июля - убывающая луна в Тельце. В этот день благоприятны любые виды посевов и посадок, поскольку Телец относится к плодородным знакам.  Из запрещенных работ - только пересадка растений с места на место и рыхление земли у корней. Не благоприятна работа с химикатами.

6-8 июля - луна убывает и переходит в созвездие Близнецов. Это не очень плодородный и малопродуктивный знак. Можно заняться посевом и посадкой тех растений, урожай которых вы будете собирать перед зимой для длительного хранения.

Благоприятно копать ранний картофель, работать с рассадой помидоров и огурцов (пасынкование и прищипывание). Можно бороться с вредителями и болезнями культур. Не рекомендуется в эти дни пикирование, пересадка с места на место, работа с корнями растений, деление корней.

9, 10 и 11 июля считаются крайне неблагоприятными днями для любых работ на огороде, поскольку 10 июля - Новолуние. За сутки до него и сутки после него все работы нежелательны.

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