Скончалась 34-летняя пациентка от коронавируса. Сколько жертв за сутки на 3 июля 2021 в Новосибирской области

Оперативный штаб обнародовал данные по коронавируса за прошедшие сутки на 3 июля в Новосибирской области.
По официальной информации, за это время выявили 180 новых зараженных. Это рекорд с начала третьей волны пандемии в июне 2021 года. Общее количество выявленных случаев заражения инфекцией в регионе составляет на субботу 47 349. Среди них 3 210 детей.
Шесть больных коронавирусом пациентов скончались в Новосибирской области за последние 24 часа.
«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 73 года, 74 года, 78 лет и женщины в возрасте 34 года, 73 года, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 085 человек», – сообщили в оперштабе.
Выздоровели за сутки 136 человек, с начала пандемии выписались после излечения от коронавируса 41 975 пациентов.
Госпитализированы 4 942 человека, в том числе 89 детей. В их числе пациенты с подтвержденным диагнозом и "подозреваемые" на коронавирусную инфекцию. В реанимации ковидных госпиталей находятся сейчас 354 пациента, 73 тяжелых больных на аппарате искусственной вентиляции легких.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске зарегистрировано 6 новых зараженных коронавирусом. С начала пандемии их число достигло 1928.