Скончалась 34-летняя пациентка от коронавируса. Сколько жертв за сутки на 3 июля 2021 в Новосибирской области
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Скончалась 34-летняя пациентка от коронавируса. Сколько жертв за сутки на 3 июля 2021 в Новосибирской области

3:28:417/3/2021Фото: Nso.ru
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За последние 24 часа в регионе выявили рекордное число новых зараженных с начала третьей волны пандемии в июне текущего года.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб обнародовал данные по коронавируса за прошедшие сутки на 3 июля в Новосибирской области.

По официальной информации, за это время выявили 180 новых зараженных. Это рекорд с начала третьей волны пандемии в июне 2021 года. Общее количество выявленных случаев заражения инфекцией в регионе составляет на субботу 47 349. Среди них 3 210 детей.

Шесть больных коронавирусом пациентов скончались в Новосибирской области за последние 24 часа.

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 73 года, 74 года, 78 лет и женщины в возрасте 34 года, 73 года, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 085 человек», – сообщили в оперштабе.

Выздоровели за сутки 136 человек, с начала пандемии выписались после излечения от коронавируса 41 975 пациентов.

Госпитализированы 4 942 человека, в том числе 89 детей. В их числе пациенты с подтвержденным диагнозом и "подозреваемые" на коронавирусную инфекцию. В реанимации ковидных госпиталей находятся сейчас 354 пациента, 73 тяжелых больных на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске зарегистрировано 6 новых зараженных коронавирусом. С начала пандемии их число достигло 1928.

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