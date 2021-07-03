Молитва-защита водителя в пути и на любой дороге мира
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Молитва-защита водителя в пути и на любой дороге мира

10:20:227/3/2021Фото: pxhere
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Хороший настрой перед поездкой - это уже сама по себе защита. А если Господь в вашей жизни присутствует - это и вовсе хорошо.

водитель, дорога
В дороге может произойти что угодно

Каждый раз, отправляясь в путь за рулем, мы не можем знать точно. как пройдет поездка, особенно дальняя.

Православные перед дальним путешествием молятся Господу о помощи в дороге, некоторые даже ходят в храм, беседуют со священником или духовным наставником, чтобы он тоже помолился за благоприятный исход поездки. Молитва помогает настроиться на поездку, успокоиться и не нервничать.

Хороший настрой перед поездкой - это уже сама по себе защита. А если Господь в вашей жизни присутствует - это и вовсе хорошо. В пути может случиться все, что угодно, а потому есть молитва для водителя, с которой он может совершать пусть и молиться, находясь в пути. Так Господь всегда будет рядом с вами и вы сможете почувствовать в себе силы, чтобы справиться с трудностями.

Постоянно ее читать, конечно, не следует. Перед поездкой сев за руль, осените себя крестным знамением, попросите у Господа благословения на поездку и трижды прочтите молитву. Ее же можно прочесть, если возникли трудности в пути.

Молитва водителя защитная перед поездкой


Молитва водителя Иисусу Христу

Молитва водителя Богородице


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