Как правильно полоть тяпкой сорняки и траву в огороде?
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Как правильно полоть тяпкой сорняки и траву в огороде?

11:20:437/3/2021Фото: tOrange.biz
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Срез тяпкой нужно делать сверху вниз под углом. Движение должно напоминать подметание- оно должно быть плавным и не резким.

тяпка
Работать тяпкой нужно правильно и аккуратно

Мало кто из огородников не знаком с таким садовым инструментом, как тяпка. Этим инструментом удобно полоть сорняки, бороться с травой в междурядьях и окучивать культуры.

Но не все знают, как правильно ею работать для качественной прополки. Как только вы заметили появление сорной травы - берите тяпку в руки. После регулярного ее применения вы заметите, что ваш огород становится существенно чище и сорняков практически нет.

Дело в том, что тяпка срезает всю надземную часть растения, а без зелени любое растение не вырастет. Главное - не допускать того, чтобы сорняк рос большим и не успевал давать семена. Чем чаще вы работаете с тяпкой - тем быстрее ваш огород полностью избавится от сорной травы.

Научитесь вовремя замечать. что сорняки пошли в рост. Увидели - сразу срезайте их, иначе они разрастутся и вам будет сложнее с ними бороться.

Прополку тяпкой нужно вести только по сухой почве. Оптимально делать это рано утром перед поливом растений.

Во время прополки держите спину прямо. Нагибаться не нужно, иначе спина "попрощается" с вами вечером. Для этого подбирайте правильную длину черенка тяпки. В течение прополки меняйте рабочую руку, иначе нагрузка будет неравномерной и вы быстро устанете.

Срез тяпкой нужно делать сверху вниз под углом. Движение должно напоминать подметание- оно должно быть плавным и не резким.

Срез нужно делать, чуть зацепляя верхний слой почвы, чтобы стебель растения был срезан как можно ниже. Если срежете растение по поверхности земли - оно не погибнет и просто даст новые ростки.

Помните - тяпка должна быть острой, но работать с ней нужно аккуратно. Обувь должна быть закрытой. На грядках или близко с растениями работайте только тогда, когда научитесь точно и выверенно срезать сорняки, иначе вы рискуете неосторожно повредить нужные культуры.

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