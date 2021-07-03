Как правильно полоть тяпкой сорняки и траву в огороде?

Мало кто из огородников не знаком с таким садовым инструментом, как тяпка. Этим инструментом удобно полоть сорняки, бороться с травой в междурядьях и окучивать культуры.
Но не все знают, как правильно ею работать для качественной прополки. Как только вы заметили появление сорной травы - берите тяпку в руки. После регулярного ее применения вы заметите, что ваш огород становится существенно чище и сорняков практически нет.
Дело в том, что тяпка срезает всю надземную часть растения, а без зелени любое растение не вырастет. Главное - не допускать того, чтобы сорняк рос большим и не успевал давать семена. Чем чаще вы работаете с тяпкой - тем быстрее ваш огород полностью избавится от сорной травы.
Научитесь вовремя замечать. что сорняки пошли в рост. Увидели - сразу срезайте их, иначе они разрастутся и вам будет сложнее с ними бороться.
Прополку тяпкой нужно вести только по сухой почве. Оптимально делать это рано утром перед поливом растений.
Во время прополки держите спину прямо. Нагибаться не нужно, иначе спина "попрощается" с вами вечером. Для этого подбирайте правильную длину черенка тяпки. В течение прополки меняйте рабочую руку, иначе нагрузка будет неравномерной и вы быстро устанете.
Срез тяпкой нужно делать сверху вниз под углом. Движение должно напоминать подметание- оно должно быть плавным и не резким.
Срез нужно делать, чуть зацепляя верхний слой почвы, чтобы стебель растения был срезан как можно ниже. Если срежете растение по поверхности земли - оно не погибнет и просто даст новые ростки.
Помните - тяпка должна быть острой, но работать с ней нужно аккуратно. Обувь должна быть закрытой. На грядках или близко с растениями работайте только тогда, когда научитесь точно и выверенно срезать сорняки, иначе вы рискуете неосторожно повредить нужные культуры.