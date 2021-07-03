Умерла супруга вице-спикера заксобрания Новосибирской области Владимира Карпова

В Новосибирске скончалась жена вице-спикера регионального заксобрания Владимира Карпова, сообщили на официальном сайте новосибирского обкома КПРФ. Причины смерти Татьяны Викторовны не называют. Сказано лишь, что она болела и умерла безвременно. Не сообщается и о дате похорон.
Соболезнования по поводу кончины Татьяны Карповой выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Уважаемый Владимир Яковлевич, примите самые искренние соболезнования. Потеря близкого человека — это всегда трагедия, невосполнимая и тяжелая утрата. Болезнь унесла жизнь умного, бескорыстного, честного и скромного человека, верной соратницы, которая в горе и радости всегда была рядом с вами», - высказался Локоть, являющийся секретарем новосибирского обкома КПРФ.
Владимир Карпов, напомним, занимает пост зампреда заксобрания Новосибирской области от КПРФ уже несколько созывов подряд.
Ранее он жил в Бердске и работал преподавателем в ПТУ №16 (сейчас это политехнический колледж).