Как болеют коронавирусом привытые от инфекции люди, рассказал иммунолог

О том, что происходит с зараженным человеком, сделавшим прививку, рассказал иммунолог Николай Крючков. Самое главное отличие у привитых пациентов — течение болезни, которое в 98-99% случаев исключает возникновение осложнений у вакцинированных.
- Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%. Такое бывает, но бывает значительно реже, чем без вакцинации, – сказал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
По словам иммунолога, распространение болезни у вакцинированных людей происходит в более короткий срок, чем у тех, кто отказался от прививки, соответственно непривитый пациент будет источать для своих близких больше опасности, чем тот, кто ввел себе препарат от коронавируса.
- Человек может заразиться инфекцией и выделять вирусы, но, скорее всего, этот период времени будет значительно короче, чем обычно. Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять 3-4 дня, и человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов, – пояснил Николай Крючков.