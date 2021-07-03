Как болеют коронавирусом привытые от инфекции люди, рассказал иммунолог
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Как болеют коронавирусом привытые от инфекции люди, рассказал иммунолог

5:14:367/3/2021Фото: Pixabay
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Врачи не исключают возможности заражения ковидом после вакцинации, однако болезнь будет проходить по-другому.

По словам специалиста привитые граждане меньше болеют и распространяют в коронавирус на близких
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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О том, что происходит с зараженным человеком, сделавшим прививку, рассказал иммунолог Николай Крючков. Самое главное отличие у привитых пациентов — течение болезни, которое в 98-99% случаев исключает возникновение осложнений у вакцинированных.

- Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%. Такое бывает, но бывает значительно реже, чем без вакцинации, – сказал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

По словам иммунолога, распространение болезни у вакцинированных людей происходит в более короткий срок, чем у тех, кто отказался от прививки, соответственно непривитый пациент будет источать для своих близких больше опасности, чем тот, кто ввел себе препарат от коронавируса.

- Человек может заразиться инфекцией и выделять вирусы, но, скорее всего, этот период времени будет значительно короче, чем обычно. Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять 3-4 дня, и человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов, – пояснил Николай Крючков.

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