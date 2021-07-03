Отключат горячую воду на 5 дней в Бердске. Узнайте адреса "счастливчиков"
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Отключат горячую воду на 5 дней в Бердске. Узнайте адреса "счастливчиков"

4:59:457/3/2021Фото: pixabay.com
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По официальной информации КБУ, водоснабжения не будет с 8.30 понедельника, 5 июля, до 16.00 пятницы, 9 июля.

Водоподогреватели чистят на бердских ЦТП постоянно

О проведении плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-18 сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг Бердска.

В связи с проведением плановых работ на ЦТП в нескольких ломах в районе Красного Сокола отключат горячую воду на пять дней.

По официальной информации КБУ, водоснабжения не будет с 8.30 понедельника, 5 июля, до 16.00 пятницы, 9 июля по адресам:

ул. Красный Сокол, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,

ул. Ленина, 1А.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", чистить водоподогреватели приходится на городских ЦТП постоянно, поскольку в тепловых пунктах установлено некачественное оборудование. Оно забивается осадками, появляющимися при нагревании холодной воды.

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